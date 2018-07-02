LGS Birincisi "GENETİK" Mühendisi Olmaya Hazırlanıyor!

MEB'in odgsm.meb.gov.tr adresinden kamuoyuna açıklanan 2018 LGS sonuçlarına göre Gaziantep Birey Eğitim Kurumları öğrencisi Berke Körlü, Türkiye genelinde sınava giren yaklaşık bir milyon öğrenci içerisinde tüm soruları doğru çözerek Türkiye birincisi oldu.

Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş Birey Özel Eğitim Kursunda yapılan basın toplantısına katılan başarılı öğrenci, Birey Eğitim Kurumları ve Birey Yayınları ile disiplinli bir çalışma sayesinde zamanını doğru kullandığını ifade etti. Körlü, ayrıca sınava son 3 hafta kala temposunu artırıp günde 700 soru çözdüğünü dile getirdi.

Kazandığı başarıdan dolayı çok heyecanlı olduğunu ifade eden Körlü, sosyal hayattan hiç kopmadığını, aksine daha çok sosyalleştiğini dile getirdi. "Sınavı kazanmamda öğretmenlerimin büyük bir payı var." diyen Körlü, bunun sadece bir başlangıç olduğunu ve genetik okumak istediğini söyledi.