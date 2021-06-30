LGS birincisi Demirel: Sınav beklediğimden daha kolaydı
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LGS birincisi Demirel: Sınav beklediğimden daha kolaydı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bugün açıklanan LGS sonuçlarının ardından birinciler belli oldu.

Bugün açıklanan LGS sonuçlarının ardından birinciler belli oldu. 500 tam puan alan Aka Koleji Mehmet Akif Demirel, " Sınav beklediğimden daha kolaydı " dedi.

Uzun bir maratonun ardından sınav sonuçlarını öğrenen öğrenciler büyük heyecan yaşadı. 1 milyon 38 bin 492 öğrencinin girdiği sınavda, 36 farklı ilden katılan 97 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı.

Tam puan alarak başarıya ulaşan Mehmet Akif Demirel'e Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır Cumhuriyet altını hediye etti.

'TÜRKİYE TEKNOLOJİDE VE BİLİMDE HIZLA İLERLİYOR'

Büyük bir gurur yaşadıklarını belirten Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, 'Hayatının geri kalanında Mehmet'in başarılı olacağınıza inanıyoruz. Başta İlçe Milli Eğitim müdürümüz olmak üzere bütün öğretmenlerimizi ve aileyi tebrik ediyorum. Türkiye teknolojide ve bilimde hızla ilerliyor. Gençlerimizden insanlığa faydalı buluşlar bekliyoruz' diye konuştu.

'SINAV RÜYALARIMA GİRİYORDU'

Zor bir sene geçirdiklerini söyleyen Demirel, 'Öğretmenlerimiz bu süreçte bizlerin en büyük destekçisi oldu. Bu süreçte soruların hepsini yaparım düşüncesine kapılmadım. Sınav rüyalarıma giriyordu. Rüyalarımda sürekli optikte kaydırma yaptığımı görüyordum. Sınava girdiğimde okulda yaptığımız deneme gibi hissettim. Beklediğimden daha kolaydı. Öğretmenlerimizin belirlediği haftalık bir soru sayımız vardı. Akşamları online ders çalışıyorduk. İstanbul Erkek Lisesi'ne girmeyi hedefliyorum' diye konuştu.

LGS birincisi Demirel: Sınav beklediğimden daha kolaydı
LGS birincisi Demirel: Sınav beklediğimden daha kolaydı
LGS birincisi Demirel: Sınav beklediğimden daha kolaydı
LGS birincisi Demirel: Sınav beklediğimden daha kolaydı
LGS birincisi Demirel: Sınav beklediğimden daha kolaydı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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