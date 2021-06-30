LGS birincisi Adıyaman'dan
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LGS birincisi Adıyaman'dan

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Arslantaş - Haberler | Güncel

LGS birincisi Adıyaman'dan Türkiye'de 97 kişinin tam puan aldığı LGS'de Adıyaman'dan 2 öğrenci tam puan almayı başardı Türkiye'de 36 ilde sadece 97 kişinin tam puan aldığı LGS'de Adıyaman'dan 2 öğrenci 500 tam puan alarak Türkiye birincileri arasında yer aldı.

LGS birincisi Adıyaman'dan

Türkiye'de 97 kişinin tam puan aldığı LGS'de Adıyaman'dan 2 öğrenci tam puan almayı başardı

ADIYAMAN - Türkiye'de 36 ilde sadece 97 kişinin tam puan aldığı LGS'de Adıyaman'dan 2 öğrenci 500 tam puan alarak Türkiye birincileri arasında yer aldı.

Adıyaman Türkiye Petrolleri Ortaokulu öğrencisi Muhammet Fatih Kablan ve Besni İlçesindeki özel bir okulun öğrencisi olan Rana Doğan Türkiye birincileri arasına girdi. Türkiye Petrolleri Ortaokulu öğrencisi Muhammet Fatih Kablan, pandemi sürecini iyi değerlendirerek, öğretmenlerinin ve ailesinin desteği ile başarıyı yakaladı.

Beşinci sınıftan itibaren bol bol kitap okuyan ve LGS'ye pandemi süreciyle birlikte ağırlık veren Muhammet Fatih Kablan, son dönemde bol bol soru çözdü.

Derslerine düzenli bir şekilde çalıştığını dile getiren Muhammet Fatih Kablan, "Derslerime düzenli çalıştım. Son zamanlara doğru sadece deneme çözdüm. Pandemi sürecinde evde bol bol soru çözdüm. Ailem hep yanımdaydı, destek oldu. Öğretmenlerimde ders anlattı, rehberlik yaptı" dedi.

Baba Bahadır Kablan ise, 5. Sınıftan beri oğlunun çalıştığını belirterek, "Oğlum zaten beşinci sınıftan beri, daha temelden beri düzenli çalışıyordu. Tabi son sene LGS dolayısıyla biraz daha testlere, denemelere yönelik çalıştı. Öğretmenlerimizin de sağ olsunlar uzaktan öğretimde gösterdikleri çabalar neticesinde güzel bir başarı elde etti. Geleceğe dair şuan henüz netleşmiş bir planı yok. Genel olarak donanımlı bir birey olmak istiyor. Üniversite sınavında da başarısını devam ettirmek istiyor. Şuan birkaç lise aklımızda var. Bizde kendisiyle birlikte gitmeyi düşünüyoruz. Hem eğitimi hemde bizim için uygun bir liseyi seçmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Okul Müdürü Yusuf Yıldız ise, her yıl okullarından Türkiye birincilerinin çıktığını ifade ederek, "Muhammet Fatih Kablan'dan bu başarıyı bekliyorduk. Aslında beklentimizin olduğu başka öğrencilerimizde vardı, Öğrencimiz Fatih çok başarı bir öğrenci. Yaptığımız deneme sınavlarında genelde hep Adıyaman birincisi, ikincisi, yada ilk 10'da olan bir öğrencimizdi. Bu sınavda da başarı gösterdi. Kendisini, öğretmenleri ve ailesini kutluyorum" diye konuştu.

LGS birincisi Adıyaman'dan
LGS birincisi Adıyaman'dan
LGS birincisi Adıyaman'dan
LGS birincisi Adıyaman'dan

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Arslantaş

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