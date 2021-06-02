LGS birincisi Ada'dan şampiyonluk tüyoları
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LGS birincisi Ada'dan şampiyonluk tüyoları

LGS birincisi Ada'dan şampiyonluk tüyoları
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

2020 LGS'de Türkiye birincisi olan Uğur Okulları öğrencisi Ada Kaderoğlu sınava girecek adaylara önerilerde bulundu.

2020 LGS'de Türkiye birincisi olan Uğur Okulları öğrencisi Ada Kaderoğlu sınava girecek adaylara önerilerde bulundu. Kaderoğlu, "LGS'ye günde 120 soru çözerek hazırlandım ama önemli olan çok çalışmak değil verimli olmak. Sevdiklerinizden güç almayı unutmayın" dedi.

Bir milyondan fazla öğrencinin katılacağı Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) sayılı günler kaldı. Sınava hazırlanan öğrenciler heyecanla 6 Haziran'ı bekliyor. Geçen yıl pandemi gölgesinde sınava hazırlanan ve tüm sorulara doğru yanıt vererek birinci olmayı başaran 2020 LGS birincisi Ada Kaderoğlu arkadaşlarına verimli çalışmayı önerdi.

GÜNDE 120 SORU ÇÖZDÜM

LGS'ye günde 120 soru çözerek hazırlandığını anlatan Uğur Okulları Batıkent Kampüsü öğrencisi Ada Kaderoğlu "Günlük çözülmesi gereken soru sayısı, her öğrencinin birikimine ve alt yapısına göre değişiyor. Ben sınava hazırlanırken ders tekrarı yapmayı ve kendime zaman ayırmayı ihmal etmedim. Ders çalışmak dışında; dışarıya çıktım, yürüyüş yaptım, oyun oynadım, ailemle vakit geçirdim… Kısacası sınava hazırlanırken sosyal hayatımdan da ödün vermedim. Her zaman ikisini dengede tutmaya çalıştım. Bence çok çalışmak değil, planlı çalışmak önemli. Sınava sadece üç gün kaldı ve arkadaşlarımın neler hissettiğini çok iyi anlıyorum. Bu sürede verimli çalışarak varsa eksiklerin giderilmesini öneririm. Planlı çalışın, ancak kendinize zaman ayırmayı da unutmayın. Beslenme ve uyku düzeninize dikkat edin, spor yapın, müzik dinleyin, ailenizle ve sevdiklerinizle zaman geçirin" dedi.

UZAKTAN EĞİTİME KOLAYLIKLA UYUM SAĞLADIK

Geçen yıl sınava hazırlanırken uzaktan eğitimle tanıştığını anlatan Ada Kaderoğlu, sürece kolaylıkla uyum sağladığını ifade etti.

Kaderoğlu "Bundan sonraki hedefim üniversite sınavında başarılı olmak. Planlı çalışmaya devam ediyorum. Üniversitelerdeki bölümleri ve meslekleri araştırıyorum. Meslek tanıtımı seminerlerine, sunumlara ve üniversite tanıtım programlarına katılarak, hangi alanda yeteneğim ve hangi mesleğe ilgim olduğunu keşfetmeye çalışıyorum. Bu yıl da online eğitime hızlı adapte oluşumuzun faydasını gördüm. Yapay zeka temelli eğitim platformu Metodbox ile hızlı ve kapsamlı bilgiye erişmek bu zor süreci verimli geçirmemde etkili oldu. Bu motivasyon ve planlı çalışmak bana Türkiye birinciliği kazandırdı" diye konuştu.


LGS birincisi Ada'dan şampiyonluk tüyoları

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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