LGS BİRİNCİLERİNE VALİ YILMAZ'DAN ÖDÜL
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LGS BİRİNCİLERİNE VALİ YILMAZ'DAN ÖDÜL

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

OSMANİYE Valisi Erdinç Yılmaz, 500 tam puan alarak Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) Türkiye birincisi olan Düziçi İrfanlı Ortaokulu öğrencisi Hanifi Efe Nayan ve Kadirli Özel Biltepe Ortaokulu öğrencisi Emre Sayğan'ı ödüllendirdi.

OSMANİYE Valisi Erdinç Yılmaz, 500 tam puan alarak Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) Türkiye birincisi olan Düziçi İrfanlı Ortaokulu öğrencisi Hanifi Efe Nayan ve Kadirli Özel Biltepe Ortaokulu öğrencisi Emre Sayğan'ı ödüllendirdi.

Valilik makamında gerçekleşen ziyarette, öğrencilere İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, öğrencilerin aileleri ve öğretmenleri eşlik etti. İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, LGS sonuçlarına göre Türkiye'de 36 ilin birinci çıkardığını ve toplam 97 birinci olduğunu ifade ederek, Hanifi Efe Nayan ve Emre Sayğan'ın aldıkları 500 tam puanla birinci olan 97 öğrenci içinde yer aldığını kaydetti. Müdür Albak, 2021 LGS'de 500 tam puan alarak üstün başarı gösteren sevgili öğrencilerimiz Hanifi Efe Nayan ve Emre Sayğan'ı kutluyor, başarılarının bundan sonraki eğitim öğretim hayatında da devamını diliyorum. Bu süreçte öğrencilerimizden desteklerini esirgemeyen değerli ailelerine ve sonsuz emekleri olan sevgili öğretmenlerimize çok teşekkür ediyoruz dedi.

GURURLANDIRDILAR

LGS birincileri Hanifi Efe Nayan ve Emre Sayğan'ı tebrik ederek, ödüllerini veren Vali Erdinç Yılmaz ise, Öğrencilerimiz LGS'de elde ettikleri birincilikle hepimizi gururlandırdılar. Evlatlarımızı ve onları yetiştiren ailelerini, öğretmenlerini tebrik ediyorum. Bundan sonra da başarılarını sürdüreceklerine inanıyorum, inşallah üniversitede de birincilikleri olur. Osmaniye'miz için kıvanç verici bir başarı. Sevgili öğrencilerimizi yürekten kutluyorum diye konuştu.

LGS BİRİNCİLERİNE VALİ YILMAZ'DAN ÖDÜL
LGS BİRİNCİLERİNE VALİ YILMAZ'DAN ÖDÜL
LGS BİRİNCİLERİNE VALİ YILMAZ'DAN ÖDÜL
LGS BİRİNCİLERİNE VALİ YILMAZ'DAN ÖDÜL

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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