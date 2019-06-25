LGS birincilerinden başarının sırrı: Kaliteli soru çözmek

İSTANBUL - Liselere Geçiş Sınavı sonuçlarının yayımlanmasının ardından birinciler de belli oldu. 66 ilde 565 öğrencinin birinciliğini ilan ettiği sınavda tüm puan türlerinde tam puan alarak birinci olan Gökalp Yücelsin ve Çınar Öğüt, başarılarını çok soru çözmek değil, kaliteli soru çözmek olarak yorumladı.

2019 LGS sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı resmi internet sitesi olan meb.gov.tr adresinden açıklandı. 66 ilde 565 öğrencinin birinciliğini ilan ettiği sınavın 32 Türkiye birincisi Bahçeşehir Koleji'nden çıktı. Okullarını, öğretmenlerini ve ailelerini gururlandıran birincilerden Bahçeşehir Koleji öğrencisi olan Gökalp Yücelsin ve Çınar Öğüt, başarılarının sırrını anlatarak, seneye sınava girecek arkadaşlarına önerilerde bulundu.

Gökalp Yücelsin: "Önemli olan çok çalışmak değil, çalışmadan verim almak"

"Çok mutluyum, bütün sene gösterdiğim çabanın karşılığını aldım" diyen LGS Türkiye birincisi Gökalp Yücelsin, sınava hazırlandığı süreci şu ifadelerle anlattı:

"Sınava hazırlanırken bir program çerçevesinde değil de daha çok soruların kalitesine odaklandım. Çok soru çözmektense nitelikli soruları çözmeye odaklandım. Önemli olan da çalışma karşılığı alınan verimdir. Sınava hazırlık sürecinde çalışmalarımdan verim almaya önem gösterdim. Öğretmenlerimle birlikte çalışma düzeni kurduk. Eksiklerime göre ders çalışma düzenini oluşturduk ve bu şekilde çalışmalarımı yürüttüm. Bu da başarımda etkili oldu. Sınava hazırlanma sürecinde ders çalışırken kendime küçük hedefler koyuyordum. Onu yapınca yenisine başlıyordum. Ancak yorulunca kendimi hiç zorlamamaya özen gösterdim. Yorulduğum an çalışmayı bıraktım. Ayrıca zorlandığım dersleri, çalışma sürecinde sona bırakıyordum. Çünkü yapamadığım soru olunca çok zaman harcıyordum. Bu durum beni hem çok yoruyordu hem de diğer derslere odaklanmamı engelliyordu."

Hedefi Uçak Mühendisi olmak

Hedefinin Uçak Mühendisi olmak olduğunu belirten Gökalp Yücelsin, "Uçaklara ve havacılık sektörüne çok ilgiliyim. Bu alanda Almanya daha çok gelişmiş olduğu için ilk olarak Almanca öğrenmek istiyorum. Bu nedenle lise tercihinde Almanca dil programı olan liseler önceliğim" dedi. Ailesinin bu süreçte kendisine hiç baskı yapmadığını da aktaran Yücelsin, "Ailem çalışmalarımda her zaman bana destek oldu. Başarımdaki en büyük pay aileme ait. Onlara bu süreçte yanımda oldukları için çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Seneye sınava gireceklere tavsiyeler

Bir sonraki yıl sınava gireceklere de önerilerde bulunan Yücelsin, "Sınava girecek arkadaşlara önerim; çok stres yapmasılar. Bir de çalışmalarını bir düzene oturtsunlar. Eksiklerine göre kendilerine bir çalışma düzeni oluştursunlar. Bunu sürece yayarak yapsınlar çünkü sona doğru konular birikeceğinden strese girebilirler. Zorlandıkları dersleri çalışma planlarında en sona koysunlar. Böylece diğer derslere de gerekli vakti ayırabilirler ve zamanı daha iyi yönetebilirler. Bol bol kitap okusunlar. Muhakeme ederek soruları çözmeye özen göstersinler. Çünkü hızlı soru çözerek verim alamazlar" dedi.

Çınar Öğüt: "Sınava hazırlanırken spor yaparak stresimi kontrol ettim"

Sınav maratonuna girmeden önce derslerini anlayarak çalışmaya hep özen gösterdiğini kaydeden LGS Türkiye birincisi Çınar Öğüt ise "Sınava çalışmaya son yıl ağırlık verdim. Bu süreçte spor faaliyetlerime de devam ettim. Spor yapmak beni deşarj ediyordu ve stresimi kontrol etmemde faydalı oldu. Sınava hazırlanırken beli bir programa bağlı kalmadım" şeklinde konuştu.

Yazılım Mühendisi olmak istiyor

Ailesinin bu süreçte en büyük destekçisi olduğunu ifade eden Çınar Öğüt, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ailem beni hiç strese sokmadı. Beni kendi isteğime göre yönlendirdi. Sınav sürecinde ve hedeflerimde hep arkamda oldular. İlerde Yazılım Mühendisi olmak istiyorum. Bu konuda da yine en büyük destekçim onlar. Seçeceğim lisenin ise hedefim doğrultusunda bana nitelik kazandıracak ölçüde olup olmadığına bakacağım ve tercihimi bu yönde yapacağım."

Soruların sayısından çok kalitesi önemli

Seneye LGS'ye girecek olan arkadaşlarına tavsiyelerde de bulunan Öğüt, "Yaz tatillerinde konu tekrarı yapabilirler. Ancak kendilerini 'Çok çalışmam lazım, bir günde en az 100 soru çözmeliyim' şeklinde şartlamasınlar. Bu durum onları strese sokar. Baştan bu kadar stresle başlarlarsa sonlara doğru çabuk yılarlar. Soruların sayısından çok kalitesine önem versinler. Önemli olan çok sayıda kolay soru çözmek değil, kaliteli soru çözmektir. Yalnız hazırlık sürecine direkt olarak zor sorularla başlamasınlar. Sorularda ilk etapta kolay, sonrasında orta ve zor olarak kendilerine bir seviye belirleyebilirler" diyerek sözlerini sonlandırdı.

Kaynak: İHA