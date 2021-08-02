LGS birinci nakil sonuçları açıklandı
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LGS birinci nakil sonuçları açıklandı

LGS birinci nakil sonuçları açıklandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nca Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları açıklandı.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nca Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları açıklandı.

LGS kapsamında, yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçlarına, 'meb.gov.tr' adresinden ulaşılabiliyor. Bugün başlayan yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları ise 6 Ağustos'ta sona erecek, sonuçları da 9 Ağustos'ta açıklanacak. İkinci nakil sürecinin ardından merkezi yürütülen yerleştirmeler, 9 Ağustos'ta tamamlanacak. İkinci yerleştirmeye esas nakil sonunda da hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il ve ilçe öğrenci yerleştirme ile nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 20 Ağustos'ta yerleştirme süreci tamamlanacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Liselere yerleştirmede birinci nakil sonuçları açıklandı
Liselere yerleştirmede birinci nakil sonuçları açıklandı
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