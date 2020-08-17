LGS birinci nakil sonuçları açıklandı MİLLİ Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçlarını açıkladı.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçlarını açıkladı.

LGS kapsamındaki yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları, bakanlığın 'www.meb.gov.tr' internet adresinden açıklandı. Buna göre adaylar, sonuçlarına T.C. kimlik numaraları ve doğum tarihleri ile ulaşabilecek.

Kaynak: DHA