LGS başladı, Öğrenciler Korona Virüs önlemiyle sınıflara alındı Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8. sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 205 öğretmen, 36 Okul ve 1065 öğrencinin katılımıyla merkezi sınav başladı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8. sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 205 öğretmen, 36 Okul ve 1065 öğrencinin katılımıyla merkezi sınav başladı.

İlçede Merkezi sınav için öğrenciler kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için sabah saatlerinden itibaren sınava girecekleri binalara geldi. Bu yıl öğrenciler sınava öğrenim gördükleri okullarda girdi. Yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafeyi sağlayabilmek için okullarda güvenli alanlar oluşturuldu, sınav binaları detaylı olarak temizlendi ve sınıflar dezenfekte edilerek hijyen sağlandı.

Sınav salonlarına öğrenci ve görevliler için maske konulurken, bina ve salonların girişlerine el antiseptiği yerleştirildi. Öğrencilerin sınav giriş belgeleri de oturacakları sıralara konuldu.

Öğrencilerin sınavın yapılacağı okulun bahçesine girişleri sırasında en az 1 metrelik sosyal mesafenin korunması sağlandı. Öğrencilerin sağlığı için velilerin, okul bahçesine girmesine izin verilmedi. Öğrenciler, sosyal mesafe kuralına uygun şekilde bekletilmeden okul bina ve salonlarına alındı.

İlçeye bağlı köylerdeki okullarda ise Jandarma ekipleri öğrencilere maske dağıtarak önlem aldı. İlçede Gazipaşa Ortaokulunda ise Okul Aile Birliği tarafından öğrencilere 2. Oturuma girmeden kek, meyve suyu, çikolata ve su ikram edilecek. - KARS

Kaynak: İHA