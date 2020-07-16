LGS açıklandı! LGS sonuçları erişime açıldı? LGS sonuçları sorgulama ekranı! Milli Eğitim Bakanlığınca LGS kapsamında 20 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları açıklandı. LGS kapsamındaki merkezi sınavda kız öğrenciler, matematik dışındaki tüm alt testlerde erkek öğrencilerden başarılı oldu. LGS sonuçları sorgulama ekranı! LGS sonuçları erişime açıldı? LGS açıklandı!

LGS açıklandı! LGS sonuçları erişime açıldı? LGS kapsamındaki merkezi sınavda 42 farklı ilden 181 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. LGS açıklandı! İşte, LGS sonuçları ve LGS sonuçları sorgulama ekranı! LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK? Bakan Selçuk "Sınav sonuçlarını öğrenen öğrenciler, aynı gün yayımlanacak Tercih Kılavuzu'nda yer alan kurallara göre tercih işlemlerine başlayabilecek" dedi. 2020 LGS YÜZDELİK DİLİMLERİ BELLİ OLDU MU? Henüz 2020 LGS yüzdelik dilimleri açıklanmadı. SINAVIN DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILDI? Merkezi Sınava katılan öğrencilerin puanları tek puan türünde (merkezi sınav puanı) hesaplanmaktadır. Merkezi sınav puanı (MSP) hesaplanırken aşağıdaki adımlar izlenmektedir. LGS İSTATİSTİKLERİ ÖĞRENCİLERİN CİNSİYETLERİNE GÖRE DOĞRU CEVAP SAYISI ORTALAMALARI LGS SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ