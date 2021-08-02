LGS 1. tercih sonuçları! LGS 1. nakil sonuçları açıklandı mı?
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LGS 1. tercih sonuçları! LGS 1. nakil sonuçları açıklandı mı?

LGS 1. tercih sonuçları! LGS 1. nakil sonuçları açıklandı mı?
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LGS 1. tercih sonuçları! başlığı araştırılan konular arasında yer alıyor. LGS 1. nakil sonuçları açıklandı mı? Bir buçuk milyon öğrencinin girdiği Milli Eğitim Bakanlığı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçlarını açıkladı. LGS kapsamında, yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçlarına "meb.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor. LGS 1. tercih sonuçları! LGS 1. nakil sonuçları açıklandı mı?

LGS 1. nakil sonuçları açıklandı mı? sorusu yanıt buldu. MEB Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, 26 Temmuz'da açıklanan birinci yerleştirme sonuçlarına göre tercih yapan öğrencilerin yüzde 93'ünün istedikleri okula yerleştiğini anımsattı. Bu oranın yerleştirmeye esas birinci nakil sonunda yükseldiğine dikkati çeken Özer, "Birinci nakil dönemi sonunda, tercih yapan öğrencilerimizin yüzde 96'sı istedikleri okullara yerleşti." dedi. LGS 1. tercih sonuçları!

SINAVLI OKULLARDA DOLULUK ORANI YÜZDE 98

Sınavlı okullarda doluluk oranının da yükseldiğini ifade eden Özer, şu değerlendirmelerde bulundu:

"26 Temmuz'da açıklanan birinci yerleştirme sonuçlarına göre sınavlı okulların doluluk oranı yüzde 95 olarak gerçekleşmişti. Bu oran yerleştirmeye esas birinci nakil sonunda yüzde 98'e yükseldi. Bu artışta öğrencilerin sınavlı mesleki ve teknik Anadolu liselerine yönelimleri etkili oldu. Birinci yerleştirme sonuçlarına göre, sınavlı mesleki ve teknik Anadolu liselerinde doluluk oranı yüzde 77 iken bu oran yerleştirmeye esas birinci nakil sonunda yüzde 90'a yükseldi."

Bakan Yardımcısı Özer, diğer öğrencilerin yerleştirme işlemi için sürecin devam ettiğini anımsatarak "Öğrencilerimiz ve aileleri müsterih olsunlar."

İKİNCİ NAKİL BAŞVURULARI 6 AĞUSTOS'TA SON BULACAK

Bugün başlayan yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları 6 Ağustos'ta sona erecek, sonuçları ise 9 Ağustos'ta açıklanacak. Böylece merkezi yürütülen ana yerleştirme süreci, 9 Ağustos'ta tamamlanacak.

LGS 2. NAKİL BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

İkinci yerleştirmeye esas nakil sonunda da hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 20 Ağustos'ta yerleştirme süreci tamamlanacak.

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