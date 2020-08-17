LGS 1. nakil tercih sonuçları bugün açıklanıyor! LGS 1. nakil tercih sonuçları saat kaçta açıklanacak? LGS 1. nakil tercih sonuçları sorgulama ekranı
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LGS 1. nakil tercih sonuçları bugün açıklanıyor! LGS 1. nakil tercih sonuçları saat kaçta açıklanacak? LGS 1. nakil tercih sonuçları sorgulama ekranı

14 Ağustos tarihinde açıklanan tercih sonuçlarına göre yerleşemeyen adayların 2. tercih hakkı olan LGS 1. nakil sonuçları bugün açıklanacak.

LGS 1. nakil tercih sonuçları bugün açıklanıyor! LGS 1. nakil tercih sonuçları saat kaçta açıklanacak? LGS 1. nakil tercih sonuçları sorgulama ekranı
17.08.2020 13:27 | Son Güncelleme: 17.08.2020 13:30

LGS tercih sonuçları için geri sayım sona erdi. MEB e okul kayıt ekranı üzerinden lise 1.nakil yani 2.tercih sonuçları sorgulanmaya başladı. 10-14 Ağustos tarihleri arasında lise nakil işlemlerini tamamlayan adaylar gözlerini sonuçların açıklanacağı tarihe çevirdi.

LGS NAKİL TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGD 1.nakil tercih sonuçları bugün itibari açıklanacak. Erişime açıklanacak sonuçlara göre adaylar kayıt işlemlerini gerçekleştirecek.

LGS 1. NAKİL SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

LGS 1. nakil tercih sonuçları bugün açıklanıyor! LGS 1. nakil tercih sonuçları saat kaçta açıklanacak? LGS 1. nakil tercih sonuçları sorgulama ekranı

LGS LİSE NAKİL SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

14 Ağustos'ta sona eren nakil başvurularının sonuçları 17 Ağustos 2020 tarihinde açıklanacak. Nakil sonuçları www.meb.gob.tr adresinde olacak. 17 Ağustos'ta sonuçların belli olması ile birlikte 2. nakil süreci başlayacak.

LGS 1. nakil tercih sonuçları bugün açıklanıyor! LGS 1. nakil tercih sonuçları saat kaçta açıklanacak? LGS 1. nakil tercih sonuçları sorgulama ekranı

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