LGS 1. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS 2. ve 3. tercihler ne zaman başlayacak? LGS 1. nakil tercihi nedir?
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LGS 1. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS 2. ve 3. tercihler ne zaman başlayacak? LGS 1. nakil tercihi nedir?

LGS nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 LGS tercih sonuçları 10 Ağustos tarihinde açıklanan sonuçlara göre yapılan LGS 1. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS 1. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS 2. ve 3. tercihler ne zaman başlayacak? LGS 1. nakil tercihi nedir?
14.08.2020 11:12 | Son Güncelleme: 14.08.2020 11:15

LGS tercihlerinde yerleşemeyen öğrenciler için LGS 1. nakil tercihleri bugün son buluyor. İnternet üzerinden gerçekleşecek tercihlerin LGS 2. ve 3. tercih tarihleri belli mi?

LGS 1. NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvuruları 10-14 Ağustos 2020 tarihlerinde yapılabilecek. Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 17 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilecek.

LGS 1. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS 2. ve 3. tercihler ne zaman başlayacak? LGS 1. nakil tercihi nedir?

LGS 2. VE 3. TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 17-21 Ağustos 2020 tarihlerinde alınacak.

Yerleştirmeye esas 2. nakil başvuru sonuçları 24 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilecek.

24-26 Ağustos tarihleri aralığında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması işlemi gerçekleştirilecek.

LGS 1. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS 2. ve 3. tercihler ne zaman başlayacak? LGS 1. nakil tercihi nedir?

LGS 1. NAKİL TERCİHİ NEDİR?

LGS tercihleri sonucunda herhangi bir okula yerleşemeyen veya istediği okula yerleşemeyen kişilere verieln 2. haktır. Öğrenciler tekrar tercih yapabilir ve bir kuruma yerleşebilir.

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