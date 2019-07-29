LGS 1. nakil dönemi başladı! LGS nakil başvurusu nasıl yapılır?

Liselere Geçiş Sınavı yerleştirme sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Bu sonuçlara göre bir okula yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler, bugünden itibaren nakil başvuru yapabilecekler. LGS nakil başvuru nasıl yapılır? Yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvuruları ne zaman kadar yapılabilecek? LGS nakil sonuçları ne zaman belli olacak?

LGS NAKİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Tercihleri doğrultusunda bir okula yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler, yerleştirmeye esas birinci nakil dönemi tercihlerini bugünden itibaren 2 Ağustos Cuma günü saat 17.00'ye kadar yapabilecek.

Tercih işlemleri, öğrenci ve velisi tarafından "https://e­-okul.meb.gov.tr" internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüğünden gerçekleştirilecek. Yapılan tercihler, ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacak.

LGS NAKİL DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yerleştirmeye esas nakiller, "Tercih ve Yerleştirme Takviminde" belirtilen tarih ve sürelerde 2 (iki) dönemde yapılacak. Her dönemde; Merkezi Sınav Puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3 (üç), yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3 (üç), pansiyonlu okullar için de en fazla 3 (üç) okul tercihi yapılabilecek.

NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Yerleştirmeye esas nakil tercihleri orta öğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takvimi doğrultusunda 2 (iki) dönem halinde alınacak ve yerleştirmeye esas nakil sonuçları her nakil döneminin sonunda, 05 Ağustos 2019 ve 10 Ağustos 2019 tarihlerinde ilan edilecektir.

BOŞ KALAN KONTENJANLAR VE EK YERLEŞTİRMELER NE ZAMAN?

Sınavla ve yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan hiçbirine yerleşemeyen öğrenciler il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurmaları halinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan kontenjan durumları uygun olan okullara 19-23 Ağustos 2019 tarihlerinde komisyonca yerleştirilecektir.

Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin, yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde Kayıt Alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacaktır. Ancak, tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 (iki) okulu Kayıt Alanından seçmek kaydıyla en fazla 3 (üç) okul tercihinde bulunabileceklerdir. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden (Anadolu Lisesi, Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi) en fazla 2 (iki) okul seçilebilecektir.