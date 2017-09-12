Lgp'li Araçta Çıkan Yangın Korkuttu

Bayrampaşa'da seyir halindeki LGP'li bir otomobilde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede sardığı otomobil kullanılamaz hale geldi.



Bayrampaşa Cevatpaşa Mahallesi Şehit Balkan Kamil Caddesi üzerinde seyreden hususi bir otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Aracından dumanlar çıktığını gören sürücü yolun kenarına çekerek aşağıya indi. LPG'li olduğu öğrenilen araç kısa sürede alevler içinde kaldı. O anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.



Vatandaşların ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobildeki yangını söndürdü. Şans eseri can kaybının yaşanmadığı yangında otomobil kullanılamaz hale geldi. - İSTANBUL