Pembe Hayat Derneği üyelerinden İYİ Parti'ye "İstanbul Sözleşmesi" teşekkürü

İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesine tepki gösteren Pembe Hayat Derneği üyesi bir grup, İYİ Parti Genel Merkezi önünde toplanarak basın açıklaması yaptı.

İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesine tepki gösteren Pembe Hayat Derneği üyesi bir grup, İYİ Parti Genel Merkezi önünde toplanarak basın açıklaması yaptı.

Grup adına açıklama yapan dernek üyesi Beray Göksu Eroğlu, salgın şartları nedeniyle on binlerce LGBT üyesini temsilen az sayıda kişi olarak toplandıklarını belirtti.

Eroğlu, İYİ Parti Genel Merkezi önünde toplanma nedenlerinin İstanbul Sözleşmesi'ni bir gece karanlığında ortadan kaldırmak isteyenlerle mücadeledeki kararlılıklarını göstermek olduğunu belirterek, "Bizlerin kararlılığına cesaretle güç veren İYİ Parti ailesine, başta İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener olmak üzere ülkemizdeki LGBT topluluğuna sahip çıkan tüm demokrasi güçlerine teşekkürlerimizi sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kendilerine desteğini esirgemeyen, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararını Danıştay'a götürerek iptal talebinde bulunan Akşener'e şükranlarını sunan Eroğlu, "Bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan 'LGBT hakkı insan hakkıdır' söylemine cesaretle destek veren İYİ Parti'nin tüm kadrolarına bir kez daha teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Eroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na da desteklerinden dolayı teşekkür etti.

LGBT bireyler olarak haklarını bir manifestoyla tün dünyaya haykırmak istediklerini ifade eden Eroğlu, şunları söyledi:

"Bizler öteki değiliz, herkes gibi bizler de toplumsal hakları doğuştan edinmiş insanlarız. Yaşamlarımızı başkalarının belirlediği normların değil, kendi arzularımızın peşinde kuracağımıza inanan insanlarız. Bireylerin cinsiyet farklılıkları, tercihleri veya yönelimlerinin kimseyi toplumsal haklardan mahrum bırakmaması gerektiğine inanıyoruz. Vakit, bu baskıcı, çağ dışı toplumsal dogmalardan kurtulma vaktidir.

LGBT bireyler olarak bizler de aile kurma, toplum içinde kabul görme arzusundayız. Bizler evlat edinmek istiyoruz. Dünyanın birçok gelişmiş ülkesinde olduğu gibi dilediğimiz kişiyle evlenebilme ve topluma kazandıracak çocuklar yetiştirebilmeyi arzu ediyoruz. Biz farklı değiliz, bizler öteki değiliz, sadece ve sadece çağ dışı düşüncelerin esaretindeyiz. Her canlının anne baba olma hakkı varken fizyolojik nedenlerle sahip olamadığımız bu hak neden bizlere verilmiyor? Bizler neden evlat edinemiyoruz?"

Toplumda inançsız oldukları ya da benzer inançlara sahip olmadıkları gibi bir algının bulunduğuna işaret eden Eroğlu, inançlı LGBT'lilerin ibadet yapma hakkının elinden alındığını belirtti. Eroğlu, "İstanbul Sözleşmesi kısmen de olsa bizlere yaşanılacak bir Türkiye vadediyordu. Kadına şiddetin pik yaptığı her gün cinsiyetinden ötürü bir kadının ya da LGBT bireyin şiddete maruz kaldığı bu ülkede, uluslararası bir sözleşmeye dahi tahammül edilememesini kamuoyunun vicdanına bırakıyoruz. İyi ki kadınların vicdanı var, iyi ki kadınların cesareti var, iyi ki İYİ Parti var. Bir kez daha Meral anneye teşekkür ediyor, 'İstanbul Sözleşmesi yaşatır' diyoruz."

Basın açıklamasına katılanlar, gökkuşağının renklerini taşıyan şemsiyeler açtı, "LGBT hakkı insan hakkıdır", "İstanbul Sözleşmesi yaşatır" ve "Teşekkür ederiz Meral anne" yazılı dövizler taşıdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay