Google'ın yeni işletim sistemine sahip modeli LG işbirliği ile sunulabilir!



LG, Yeni Wear OS Akıllı Saat Modeli Hazırlıyor.

Google, Android Wear markasını Wear OS olarak değiştirdiğinden beri akıllara kazınan soruya yanıt yakında geliyor. Wear OS markasıyla yeni bir model ne zaman gelecek?

Anlaşılan cevap "yakında".

Bir FCC dosyası, bazı benzersiz özelliklere sahip olabilecek bir LG yapımı Wear OS cihazını ortaya çıkardı.



En dikkat çeken ise her zamanki Android Wear arayüzünü kullanmıyor. Her zamanki dikey uygulama listesinin aksine Seçilen uygulamanın ön tarafta olacağı, Samsung Gear tarzı dairesel bir karusel ile değiştirilmiş.

LG, Yeni Wear OS Akıllı Saat Modeli Hazırlıyor



Bu modelde herhangi bir hücresel veri erişimi yok. bu nedenle Watch Style'ın bir halefi olabileceğini gösteriyor.

Nisan ayında AndroidHeadlines'ın duyurduğu gibi LG'nin bir Wear OS cihazını (1.2 inç 360 x 360 ekran dahil) bir kuvars saatiyle harmanlayan benzersiz bir hibrit model hazırladığı söylentisi doğrulanmış gibi. Akıllı saat bölümünün pili bitse bile yaklaşık 100 saat boyunca kullanılmaya devam edilebilecek.

Geleneksel işlemleri, pusula veya kronometre gibi bazı hibrit saat modellerinde gördüğümüz özellikler kullanılmaya devam edilecek.

FCC belgelerine yansıyan bir anlamda olağan dışı bu görüntünün nedeni bu sebepler olabilir. Tüm bu yeniliklere rağmen performans açısından büyük bir atılım bekleyenler biraz hayal kırıklığına uğrayabilir.

Snapdragon Wear 2100 işlemci, GPS ve NFC ve Google'ın 2016 yılından beri kullandığı 4GB depolama alanı. Buradaki en büyük gelişme 768 MB'lık RAM'de.

Somut bir lansman tarihi olmamakla birlikte Haziran ayına kadar bu yeni modelin gelmesi bekleniyor.

Droid-Life, 9to5Google

FCC

AndroidHeadlines



https://www.teknotalk.com/lg-yeni-wear-os-akilli-saat-modeli-hazirliyor-63662/