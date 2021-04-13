LG'ye "Red Dot Award"dan ürün tasarım ödülü
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LG'ye "Red Dot Award"dan ürün tasarım ödülü

Anadolu Ajansı / Tolga Yanık - Haberler | Ekonomi
LG'ye 'Red Dot Award'dan ürün tasarım ödülü

LG Electronics (LG), tasarım endüstrisinin en büyük ödüllerinden biri olan "Red Dot Award"da 31 ürün tasarım ödülü kazandı.

LG Electronics (LG), tasarım endüstrisinin en büyük ödüllerinden biri olan "Red Dot Award"da 31 ürün tasarım ödülü kazandı.

LG açıklamasına göre, aralarında, InstaView Door-in-Door Buzdolabı, Buzdolabı ve Dondurucu çifti, CordZero Dikey Süpürge, klima ve Styler gibi ürünlerin de bulunduğu, CES 2021'de tanıtılan LG'nin tasarım cihazları 5 ödüle layık görüldü.

Ödüller arasında, LG tasarım cihazlarına "Malzeme ve Yüzeyler" kategorisinde renk, malzeme ve kaplama (CMF) uygulamaları için verilen ödül de yer aldı. Geleneksel cihazların yeniden şekillendirilmesi olarak tanıtılan LG'nin tasarım cihazları, teknolojik olarak gelişmiş ev aletlerinin, her bir müşterinin talebini karşılayacak şekilde özelleştirilebilen birinci sınıf malzemelerle bir araya getirilmesinden oluşuyor. Paslanmaz çelik, cam, metal ve Arpa Industriale tarafından geliştirilen ileri kaplama teknolojisine sahip yenilikçi bir malzeme olan FENIX gibi malzemeler, koleksiyondaki her ürünün inceliklerini öne çıkarmak için kullanılıyor.

"Yenilikçi tasarımlar peşinde koşmaya devam edeceğiz"

Diğer ödüller arasında, büyük çamaşır yığınları ile minimum alan kaplayarak baş etmek için tasarlanan dikey bir çamaşır çözümü olan LG WashTower bulunuyor. Ev aletlerinin dışında, LG'nin UltraGear oyun monitörü ve LG gram gibi bir dizi bilgisayar ürünü, ürünlerin temel değerlerini örnekleyen gelişmiş tasarımları nedeniyle öne çıktı.

Red Dot Tasarım Ödülü, dünyanın en prestijli üç profesyonel tasarım yarışmasından biri olarak biliniyor. Bu ödül, olağanüstü tasarım için en çok aranan kalite simgelerinden biri olarak uluslararası alanda tanınıyor. Ödül organizasyonu kapsamında bu yıl, yaklaşık 7 bin 800 ürün jürinin değerlendirmesine sunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen LG Kurumsal Tasarım Yönetim Merkezi Başkanı Lee Chul-bae, "Olağanüstü tasarıma sahip kaliteli ürünler sunmaya çabalayan bir marka olarak, Red Dot'tan takdir görmek her zaman büyük bir onur. LG kendini, iyi görünen, yüksek kaliteli ürünlerle tüketicilerin alan kalitesini geliştirme isteğini karşılamaya adadı. Bunu sağlayan yenilikçi tasarımlar peşinde koşmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık

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