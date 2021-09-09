LG, yarım milyon tondan fazla dönüştürülmüş plastik kullanmayı hedefliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

LG, yarım milyon tondan fazla dönüştürülmüş plastik kullanmayı hedefliyor

LG, yarım milyon tondan fazla dönüştürülmüş plastik kullanmayı hedefliyor
Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu - Haberler | Ekonomi

LG Electronics (LG), değer zincirindeki sera gazı emisyonlarını azaltmak için 2030 yılına kadar yaklaşık 600 bin ton geri dönüştürülmüş plastik kullanma hedefini duyurdu.

LG Electronics (LG), değer zincirindeki sera gazı emisyonlarını azaltmak için 2030 yılına kadar yaklaşık 600 bin ton geri dönüştürülmüş plastik kullanma hedefini duyurdu.

LG'den yapılan açıklamaya göre bu hedef, şirketin elektronik atıklar için bir geri alma ekosistemi yaratma ve tüketici elektroniği ve ev aletleri ürünlerinde tüketim sonrası geri dönüştürülmüş (PCR) malzemelerin kullanımını artırmaya yönelik daha büyük girişiminin bir parçası niteliğinde.

Verilen bilgiye göre LG, 2020 yılında ürünlerinde yaklaşık 20 bin ton geri dönüştürülmüş plastik kullandı. Şirket bu rakamı 2025 yılına kadar on kattan fazla artırmayı planlıyor.

LG, halihazırda TV'lerde, PC monitörlerinde, hoparlörlerde, çamaşır makinelerinde, buzdolaplarında ve klimalarda geri dönüştürülmüş plastik kullanıyor.

Şirket, geri dönüştürülmüş plastik kullanımını ürünlerinin dışında da genişletecek. LG, daha fazla geri dönüştürülmüş plastik kullanmanın yanı sıra, operasyonları boyunca işlenmemiş plastik kullanımını da azaltıyor.

LG, bu yıl, plastik kullanımını 10 bin tona varan oranda azaltmak amacıyla, 2020 yılındaki 14 modeli artırarak, 2021 yılında 18 OLED TV modelinde daha az ham plastik kullanılacak.

LG, elektronik atık geri alma sözünü 8 milyon tonun üzerine çıkarttı

LG ayrıca, 2006 yılında koyduğu, 2030 yılına kadar 4.5 milyon ton olan elektronik atık geri alma sözünü 8 milyon tonun üzerine çıkartarak hedefini yeniliyor. Şirket 2020 sonuna kadar 3,07 milyon ton atık topladı ve 52 ülkede elektronik atıkları geri almak, geri dönüştürmek için girişimlerde bulunuyor.

Güney Kore'de 2001 yılında açılan LG Chilseo Geri Dönüşüm Merkezi, yalnızca elektronik atıkları geri almakla kalmıyor, aynı zamanda geri dönüştürülmüş plastikten yeni bileşenler üretiyor ve bunları, buzdolabı gibi yeni ürünlerde kullanılmak üzere LG'nin yakındaki ev aletleri fabrikasına gönderiyor.

LG, üretim ve nakliyeden kullanıma ve yok edilmesine kadar tüm ürün yaşam döngüsü boyunca sera gazı emisyonlarını azaltmaya odaklanıyor.

LG'nin ana şirketi, sürdürülebilir yönetim hedeflerinin önemli bir bileşeni olarak, ana Ar-Ge kampüsü LG Sciencepark'ta plastik içermeyen yönetimi uygulamak için Kore Çevre Bakanlığı ve yerel sivil gruplarla haziran ayında anlaşma imzaladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Faik Öztrak Mansur Yavaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Üner Münir Özkul Derya Şensoy Serdar Ortaç
Spor Cristiano Ozan Tufan Fatih Terim Lionel Messi Bülent Korkmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
LG, yarım milyon tondan fazla dönüştürülmüş plastik kullanmayı hedefliyor - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.9.2021 09:53:45. #1.14#

title