LG XBOOM, yeni ürünleriyle IFA 2018'de!



Mini bileşenler ve all-in-one ürünlerde yüzde 35'lik küresel pazar payına sahip LG XBOOM, yeni ürünleriyle çok daha iddialı…

LG Electronics (LG), Berlin'de gerçekleşecek IFA'da yelpazesini genişlettiği XBOOM ses ürünlerini tanıtacak. Mini bileşenler ve all-in-one ürünlere ek olarak XBOOM Go taşınabilir bluetooth hoparlör ve XBOOM AI ThinQ akıllı hoparlörü de bu diziye dahil eden LG, alanında yüzde 35'lik küresel pazar payıyla güçlü konumunu koruyor.

XBOOM mini (model CK99) ve all-in-one komponentleri (model OK99), 1.800 Watt değerinden başlayan ve 5.000 Watt değerine kadar çıkan performansıyla kalabalık partilerin favori ürünü arasında bulunuyor. Pro DJ Wheel'in gelişmiş özellikleri ile herkesin DJ olabilmesini sağlayan LG XBOOM, Karaoke hayranları için de hemen hemen her şarkının vokal parçasını ayarlayabiliyor.

LG OK99'un Grab & Move kolu ve tekerleri ise portatif ses sistemi tanımını tamamen yeni bir seviyeye taşıyor.



Dinleyicileri eşsiz kalitesi, kullanıcıları ise rahatlığıyla büyüleyecek şekilde tasarlanan LG XBOOM Go (PK3/ PK5/ PK7 modelleri); markanın güçlü ses ve parti eğlencesi mirasını kucaklamaya devam ediyor. Meridian'ın gelişmiş ses teknolojisi ile hayata geçirilen XBOOM Go hoparlörleri; kompakt boyutlarına rağmen gelişmiş bas seslerinin yanı sıra güçlü ve hatasız bir ses performansı sunuyor.

24bit/ 576kbps yüksek çözünürlüklü ses akışı için Qualcomm'dan aptX ™ HD'yi destekleyen ilk kablosuz hoparlör olan XBOOM GO; ayrıca yüksek ses kalitesine sahip audiofilmleri Bluetooth üzerinden aslına uygun bir şekilde koruyan da ilk kablosuz hoparlördür. LG'nin Meridian ile olan ortaklığı ile hayata geçen bu hoparlörler kullanıcılara, yüksek kaliteli ses, hassas vokal tanımı ve doğru bas sağlıyor. LG XBOOM AI ThinQ'daki kayıpsız yüksek çözünürlüklü ses, stüdyoda kaydedilen sesleri de aslına uygun bir şekilde çoğaltabiliyor.

LG'nin Meridian ile iş birliği ile hayata geçirilen LG XBOOM AI ThinQ hoparlörlerde yüksek kaliteli ses, hassas vokal tanımı ve doğru bas sesleri sunuluyor. Bunun yanı sıra stüdyoda kaydedilen sesler de aslına uygun bir şekilde çoğaltılabiliyor. LG XBOOM AI ThinQ hoparlörlerde ayrıca (WK7 ve model WK9 modelleri); kullanıcının yalnızca bir sesle işlerini halletmesine yardımcı olmak için Google Asistan özelliği bulunuyor. Google Asistan bağlantısı ile diğer uyumlu akıllı ev cihazlarını da kontrol edebiliyor.

Şuan için yalnızca İngilizce olarak desteklenen Google Asistan'ın önümüzdeki dönemlerde Türkçeye de uyarlanması bekleniyor.



60. yıl dönümünde, ses kalitesine yoğunlaşarak ve bu alandaki Ar-GE girişimlerine yoğun olarak yatırım yapan LG; bu stratejisi kapsamında XBOOM özelinde Meridian Audio ile bir iş birliği gerçekleştirdi. Dünyanın ilk dijital aktif hoparlörünün ve lk audiophile kalitesinde kompakt disk oynatıcısının arkasındaki şirket olan Meridian; Master Quality Authenticated (MQA) gibi devrim niteliğindeki ses teknolojilerinin geliştirilmesinde ve uygulanmasında önemli bir rol oynamıştır.

Konuyla ilgili açıklama yapan LG Ev ve Eğlence Sistemleri Bölümü'nden Yakınsama Ses ve Video İş Bölümü Başkanı Seo Young-jae,

"XBOOM markamızı kablosuz ve akıllı hoparlörleri kapsayacak şekilde genişlettik. XBOOM artık kullanıcılara yepyeni olanaklar sunuyor. Ses teknoloji ortağımız olan Meridian ile hayata geçirdiğimiz XBOOM'un dünyanın başka bölgelerinde olduğu gibi Avrupa'da da başarılı olacağından eminiz." dedi.

IFA 2018'de Salon 18'deki LG standına giden ziyaretçiler, LG XBOOM ürünlerini ve diğer ev eğlence yeniliklerini görme şansı yakalayacak.

https://www.teknotalk.com/lg-xboom-yeni-urunleriyle-ifa-2018de-65077/