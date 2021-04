LG XBOOM Go Test Grubu deneyimlerini paylaştı

Ekim ayında açılan başvurular sonucu belirlenen LG XBOOM Go Test Grubu'na katılan kullanıcıların LG XBOOM Go ürünleri ile ilgili deneyimleri LG Türkiye sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Şirket açıklamasına göre, LG, ekim ayında başlattığı başvuru süreci ile test grubunda yer alarak LG XBOOM Go bluetooth hoparlörleri deneyimleyecek 20 kişiyi Kasım 2020'de belirlemişti. LG XBOOM Go Test Grubu'nda yer alan kullanıcılar 2 ay boyunca ürünü deneyimleyip, LG XBOOM Go ile ilgili geniş bir bilgi ve fikre sahip oldu ve görüşlerini yazdıkları değerlendirme yazılarıyla aktardı.

Çalışmalarını tamamlayan LG XBOOM Go Test Grubu'nun ürünle ilgili deneyim ve yorumlarını içeren çalışmaları, diğer tüketicilerin de faydalanması amacıyla LG Türkiye sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Test grubunda yer alan kullanıcılardan biri LG XBOOM Go PL7 modeliyle ilgili "Cep telefonuma indirdiğim LG XBOOM uygulaması ile cihazın şarjını görmek, renk modunu seçebilmek de çok güzel. Tıpkı telefona bağlanması gibi dizüstü bilgisayarıma bağlama süresi de inanılmaz hızlıydı. Ayrıca 3 oda ötede dahi bluetooth sorunsuz çekiyor. Tam 4 saat kesintisiz, son seste ve ışıklar aktif şekilde müzik dinlediğimde şarjı sadece yüzde 50'ye inmişti." değerlendirmesinde bulundu.

LG XBOOM Go PL2 modelinin hafifliği konusunda yorum yapan bir diğer kullanıcı ise "Kalabalık koşu gruplarıyla koşarken taşıdığım hoparlörün ağırlığı yanında LG XBOOM Go'nun hafifliği karşısında şaşırdım. Ufak bir deneme koşusuna çıktım ve alışılagelmişin dışında kolumda hiçbir ağrı olmaksızın performansımı etkilemeden koşabildim. Normal yaşantıma döndüğümde de sırt çantamda ağırlık yapmayacağı için şimdiden çok seviniyorum." ifadelerini kullandı.

Kullanıcıların istedikleri her an, her yerde kaliteli müzik dinleyebilmeleri için tasarlanan LG XBOOM Go serisi Bluetooth hoparlörler kaliteli ses deneyimi sunuyor. Meridian teknolojisine sahip LG XBOOM Go serisi, derin basların, zengin tonların ve net vokallerin dinlemesini sağlıyor. Sound Boost özelliği ile de, ses gücünü artırarak ses alanını genişletiyor. Yuvarlak hatlı dizaynı, kauçuk kaplamasıyla LG XBOOM Go serisi, pasif radyatörler ve Woofer'lar titredikçe yanıp sönen halka şeklindeki ışıklarla ortamı daha da canlandırıyor.

