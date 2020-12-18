LG WING, Şubat 2021'de Türkiye'de satışa sunulacak

LG Electronics (LG), geçen aylarda tanıtılan telefonu LG WING'i, Şubat 2021 itibarıyla Türkiye'de satışa sunacak.

Şirket açıklamasına göre, LG'nin ilk "Explorer Project" cihazı olan ve üst üste gelen çift ekrana sahip LG WING, "Temel Mod" ve "Döndürme Modu" olmak üzere iki farklı moda sahip. Döndürme modunda, telefonun ön yüzü saat yönünde 90 derece dönerek ana ekranı yatay moda yönlendiriyor. Böylelikle, 3,9 inçlik bir ikinci ekran ortaya çıkıyor. Telefon bu modda iken, her iki ekranda tek bir uygulama genişletilerek açılabildiği gibi, her iki ekranda farklı uygulamalar da aynı anda görüntülenebiliyor.

Böylelikle kullanıcılar, hem film izleyip, hem arkadaşlarıyla sohbet edebiliyor ya da hem bir ekranda oyun oynayıp hem diğer ekranda haritaları takip edebiliyorlar. Çoklu uygulama özelliği, kullanıcıların genellikle birlikte kullandıkları uygulama çiftleri için kısa yollar oluşturmalarına da olanak tanıyor.

LG WING'de, 20,5: 9 en boy oranına sahip 6,8 inç P-OLED FullVision Ana Ekran bulunuyor. İkinci ekran sadece cihazın görüntülenebilir alanını genişletmekle kalmıyor, aynı zamanda ana ekran yatay moddayken bir tutuş işlevi görüyor. Grip Lock etkinleştirildiğinde, ikinci ekran saat ve tarih gibi yararlı bilgileri görüntülüyor ve yanlışlıkla dokunmaları engelliyor. İkinci ekran ayrıca, optimize edilmiş video platformu uygulamalarında, medya denetleyicisi olarak görev yapıyor. Kullanıcılar, ikinci ekranın sağ üst köşesinde beliren kayan simge ile, videoyu duraklatmadan veya başka bir pencereye geçmeden video ve ses ayarlarını değiştirebiliyor.

Gelişmiş kamera özellikleri sunuyor

LG WING, telefonları ile günlük rutinlerini, alışkanlıklarını kaydeden ve paylaşan kullanıcılar için gelişmiş kamera özellikleri sunuyor. Üç arka kameraya sahip LG WING'de 64 MP Ultra Yüksek Çözünürlüklü OIS, 12 MP Ultra Geniş Büyük Piksel ve "13 MP. 32 MP" açılır kamera bulunuyor. LG WING, döndürme modundayken telefonla "Çift Kayıt" gerçekleştirebiliyor ve sonuçlar tek bir dosyada veya en boy oranı 1: 1 veya 16: 9 olarak ayarlanmış iki ayrı dosyada birlikte kaydedilebiliyor. LG WING'de ayrıca ikinci ekran, ana ekranda görüntülenen video ya da fotoğraf için özel bir düzenleme paleti olarak kullanılabiliyor. LG WING'de; timelapse kontrolü, ses bokeh ve ASMR kaydı gibi gelişmiş görüntüleme çözümleri koleksiyonu olan "LG Creator's Kit" de bulunuyor.

Gimbal Hareket Kamerası, LG WING'in ikinci ekranının kavrama alanı haline gelmesiyle, tek elle yatay modda daha net çekimler ve video görüntüler için gereken netliği sağlıyor.

LG WING, kamera açısını kontrol etmek için bir kumanda kolu, sarsıntıları ve bulanıklığı azaltmak için bir kilit, hareket halindeyken daha yumuşak videolar için takip modu, ritmik ve dinamik hareketleri yakalamak için birinci şahıs izleme modu, minimum yukarı ve aşağı sallamayla yatay hareket için kaydırma takibi gibi tipik olarak yalnızca gerçek bir gimbal üzerinde bulunan işlevler sunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık