LG Wing satışa çıktı

LG Electronics (LG), tüm dünyada büyük bir ilgi ile karşılanan LG Wing'i satışa sundu.

LG Electronics (LG), tüm dünyada büyük bir ilgi ile karşılanan LG Wing'i satışa sundu.

LG'den yapılan açıklamaya göre, LG Wing, 3 Şubat tarihi itibariyle Turkcell online mağazada satılmaya başlandı.

Çift ekranlı tasarımı ile tüketicileri benzersiz deneyimlerle tanıştıran LG Wing, oyunseverlerin yanı sıra, günlük hayatlarını kaydedip paylaşmaktan hoşlanan kullanıcılar için işlevsel çözümler sunuyor.

LG Wing, Turkcell online mağazada 14 bin 999 TL fiyatla satışa sunuluyor. LG Wing'de 20,5: 9 en boy oranına sahip 6,8 inç P-OLED FullVision ana ekran bulunuyor. Çift ekranıyla kullanıcılara birçok farklı işlevi bir arada sunabilen LG Wing Temel Mod ve Döndürme Modu olmak üzere iki farklı modu bulunuyor.

LG Wing Döndürme Modu'ndayken telefonun ön yüzü 90 derecelik açıyla dönerek ana ekranı, ikinci ekran üzerinde yatay şekilde konumlandırıyor.

Böylelikle, kullanıcılar her iki ekranda tek bir uygulamayı genişleterek açabildikleri gibi, iki ekranda iki farklı uygulama da kullanabiliyorlar. Bu da LG Wing sahiplerinin film ya da dizi izlerken arkadaşları ile sohbet etmelerine, oyun oynarken diğer ekrandan yönlendirmeleri takip etmelerine olanak tanıyor.

İkinci ekran yalnızca cihazın görüntülenebilir alanını genişletmekle kalmıyor, aynı zamanda ana ekran yatay moddayken bir tutuş işlevi görüyor. Tutma Kilidi (Grip Lock) etkinleştirildiğinde, ikinci ekran saat ve tarih gibi yararlı bilgileri görüntülüyor ve yanlışlıkla dokunmaları engelliyor.

İkinci ekran ayrıca, optimize edilmiş video platformu uygulamalarında, medya denetleyicisi olarak görev yapıyor. LG Wing sahipleri, ikinci ekranın sağ üst köşesinde beliren kayan simge ile videoyu duraklatmadan veya başka bir pencereye geçmeden video ve ses ayarlarını değiştirebiliyorlar.

LG Wing, günlük hayatlarını kaydedip sosyal platformlarda paylaşan kullanıcılar için gelişmiş kamera özellikleriyle farklılaştırılmış çözümler sunuyor. 64 MP Ultra Yüksek Çözünürlüklü OIS, 12 MP Ultra Geniş Gimble Kamerası ve 13 MP Ultra Geniç Açılı Kamerası olmak üzere üç arka kameraya sahip LG Wing, Döndürme Modundayken ikili kayıt gerçekleştirebiliyor ve bu kayıtları tek bir dosyada veya en boy oranı 1: 1 veya 16: 9 olarak ayarlanmış iki ayrı dosyada kaydedebiliyor.

Ayrıca, LG Wing'in ikinci ekranı video ya da fotoğraf editinde özel düzenleme paleti olarak kullanılabiliyor. Hızlandırılmış Çekim, Ses Bokeh Efekti ve ASMR Kaydı gibi gelişmiş görüntüleme çözümleri koleksiyonu olan LG Creator's Kit'e de sahip LG Wing, dünyada ilk kez bir akıllı telefonda kullanılan Gimbal hareket kamerasına da sahip.

Gimbal hareket kamerası, yatay modda tek elle daha pürüzsüz video görüntüleri çekebilmek için gereken netliği sağlıyor.

LG Wing, kamera açısını kontrol etmek için bir joystik butonu, sarsıntıları ve bulanıklığı azaltmak için bir kilit, hareket halindeyken daha yumuşak videolar için takip modu, ritmik ve dinamik hareketleri yakalamak için birinci şahıs izleme modu, minimum yukarı ve aşağı sallamayla yatay hareket için kaydırma takibi gibi tipik olarak yalnızca gerçek bir Gimbal üzerinde bulunan işlevler sunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız