LG Velvet Kanlı Canlı Görüntülendi! İşte Özellikleri LG'nin çok yakında tanıtacağı yeni akıllı telefon modeli hakkında sızıntılar gelmeye devam ediyor. LG Velvet kanlı canlı

LG'nin çok yakında tanıtacağı yeni akıllı telefon modeli hakkında sızıntılar gelmeye devam ediyor. LG Velvet kanlı canlı görüntülendi. Gelin hep beraber LG Velvet modeline yakından bakalım.

LG Velvet Özellikleri ve Tasarımı

Gücünü Snapdragon 765 5G yonga setinden alacak olan LG Velvet, 4 farklı renk seçeneği ile karşımıza çıkacak. Akıllı telefonun arka tarafında 3 adet kamera sensörü yer alacak. Bu kamera sensörleri şu şekilde olacak: 48 megapiksel ana, 8 megapiksel ultra geniş açıve 5 megapiksel derinlik sensörü .

Cihazda 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı bulunacak. 4.300 mAh bataryadan beslenecek olan LG Velvet, 10 Watt'lık hızlı şarj teknolojisi ile gelecek. Hemen aşağıda yer alan görselden LG Velvet'in nasıl göründüğüne bakabilirsiniz.

LG tarafından yayınlanan videoda cihazın 7 Mayıs'ta tanıtılacağı açıklandı. 7 Mayıs'ta cihazın tüm teknik özellikleri netlik kazanmış olacak.