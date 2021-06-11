LG ve Highbrow, çocuklara uzmanlarca hazırlanmış eğitim içeriği sunuyor
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LG ve Highbrow, çocuklara uzmanlarca hazırlanmış eğitim içeriği sunuyor

LG ve Highbrow, çocuklara uzmanlarca hazırlanmış eğitim içeriği sunuyor
Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol - Haberler | Güncel

LG TV'lerdeki çevrim içi eğitim seçenekleri, çocuklara yönelik reklam içermeyen video eğitim platformu Highbrow'un zengin içerikleri ile genişliyor.

LG TV'lerdeki çevrim içi eğitim seçenekleri, çocuklara yönelik reklam içermeyen video eğitim platformu Highbrow'un zengin içerikleri ile genişliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, LG Electronics (LG), Highbrow'u LG TV uygulama mağazası aracılığıyla 145 ülkedeki LG TV müşterilerine sunuyor. LG'nin webOS 4.0 ve üzeri sürümlerine sahip 2018 model ve üstü smart TV'leri, Highbrow'un 11 yaşına kadar olan çocukların, ebeveynlerin ve eğitimcilerin ihtiyaçlarına ve yaşlarına uygun, geniş eğitim içeriğini sunan ilk TV'ler olma unvanına sahip oluyor.

Highbrow uygulaması, özel teknolojiyle özenle seçilmiş ve kişiselleştirilmiş bir izleme deneyimi için her öğrencinin yaşına ve ilgisine uygun, ilgi çekici bir eğitim videoları yelpazesi sunuyor. Bilim, beşeri bilimler, matematik, müzik, sanat, yabancı diller ve daha pek çok konuyu kapsayan 10 binden fazla videodan oluşan kitaplığından önerilerde bulunuyor. Highbrow, yeni ve ilgi çekici bir içerik sunmak için, aralarında megahit Baby Shark şarkısı ve videosuyla tanınan Pinkfong'un da olduğu 200'den fazla küresel içerik sağlayıcısı ile birlikte çalışıyor. Global olarak güvenilir bir çevrimiçi öğrenme platformu olarak Highbrow, dünya çapında yüzden fazla okulda kullanılıyor.

Uzaktan eğitim öğrencilerin yaşamlarının bir parçası olmaya devam ederken, smart TV'ler en çok tercih edilen eğitim araçlarından biri haline geldi. LG smart TV'ler halihazırda birçok eğitim uygulamasıyla öğrencilere geniş bir eğitim içeriği yelpazesine erişim sağlıyor. TV'lerin kullanıcı dostu arayüzü, Türkçe sesli komut özelliği ve hareket sensörlü sihirli kumandası her yaş için uygun bir kullanıcı deneyimi sunuyor.

LG TV'lerin ekran yansıtma özellikleriyle, uyumlu akıllı telefonlardan, tabletlerden ve PC'lerden gelen içerik, Android'de LG Magic Tap, Apple cihazlarında da Airplay2 kullanılarak TV ekranına yansıtılabiliyor. 2021 model LG TV'lerde bulunan Magic Tap özelliği uyumlu akıllı telefonların NFC aracılığıyla LG'nin sihirli kumandasına bağlanmasına olanak tanıyor. Bu da öğrencilerin eğitim içeriklerine daha kolay odaklanabilmesi için TV'nin sesini kablolu ya da kablosuz kulaklıklar aracılığıyla kolaylıkla duymalarını sağlıyor.

LG, en üstün görüntü kalitesini sunmak kadar izleyicilerin gözlerini korumayı da önemli bir öncelik haline getiriyor. LG OLED TV'ler düşük mavi ışık oranı ile göz yorgunluğunun önüne geçiyor. Güvenilir uluslararası sertifikasyon kuruluşları TÜV Rheinland ve UL tarafından "göz dostu" olarak onaylanan LG OLED TV'ler göz konforu için önerilen minimum yüzde 50 standardının çok daha altında bir değerde mavi ışık yayıyor ve gözleri rahatsız etmeyecek titreşimsiz bir görüntü sunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol

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