LG ve ASSA ABLOY'dan saydam OLED otomatik kapı

LG Electronics (LG), saydam OLED otomatik kapıların geliştirilmesi için konutlara ve endüstriyel kullanıma yönelik otomatik kapı üretimi yapan ASSA ABLOY Entrance Systems ile bir mutabakat zaptı imzalıyor.

LG Electronics (LG), saydam OLED otomatik kapıların geliştirilmesi için konutlara ve endüstriyel kullanıma yönelik otomatik kapı üretimi yapan ASSA ABLOY Entrance Systems ile bir mutabakat zaptı imzalıyor.

LG'den yapılan açıklamaya göre, yenilikçi, türünün ilk örneği olan müşteri deneyimi çözümünün detayları, özel ticari uygulamalar da göz önünde bulundurularak bu hafta içerisinde açıklanacak.

Yeni ürün, saydamlık sağlamak için LG'nin şeffaf OLED panelini (model 55EW5G) ve SuperSign yazılım tabanlı entegre içerik yönetimi çözümünü, İsveçli üretici ASSA ABLOY'un otomatik cam kayar kapıları ile birleştiriyor. Saydam OLED otomatik kapı, binalara ve yapılara rahat ve temassız erişim sağlamanın yanı sıra müşterileri karşılamak, çalışanlarla iletişim kurmak ve tüketicilere reklam ve pazarlama içeriğini göze çarpmadan sunmak için yeni fırsatlar sunacak.

LG'nin WRGB teknolojisi sayesinde, kendinden aydınlatmalı OLED pikseller, olağanüstü parlaklık ve yüksek kontrastla doğru renkleri yeniden üretiyor. LG'nin saydam OLED teknolojisi genişletilebilir yapısıyla farklı kapılar ve girişler için kolayca özelleştirilebiliyor. Bunlara ek olarak, saydamlığı ekranın arkasındaki nesnelerin kolayca görülebileceği anlamına geliyor. Bu da çözümün çevresiyle uyumlu olmasını sağlarken aynı zamanda yararlı bilgilerin de ekranda görünebilmesine olanak tanıyor. Temperli cam içeren sağlam bir tasarıma sahip olan ürün, ASSA ABLOY'un otomatik kayar kapıları ile birleştirildiğinde mükemmel dayanıklılık ve gelişmiş güvenlik sunuyor.

"LG ve ASSA ABLOY, heyecan verici, yeni bir dijital ortam için birlikte çalışıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen LG ELectronics Kıdemli Başkan Yardımcısı ve LG Electronics İş Çözümleri Şirketi Bilgi Ekranı İş Birimi Başkanı Paik Ki-mun, "Yeni nesil dijital tabelalarda lider olan LG ve otomatik kayar kapılarda dünya lideri olan ASSA ABLOY Giriş Sistemleri, heyecan verici, yeni bir dijital ortam oluşturmak için birlikte çalışıyor. Büyük boyutlu saydam OLED ekranlarımız, saydam OLED'lerin çok etkili bir araç olduğunu kanıtladı. Şimdi bunu tamamen yeni bir düzeye taşıyoruz." ifadelerini kullandı.

ASSA ABLOY Başkan Yardımcısı ve Giriş Sistemleri Bölümü Başkanı Christopher Norbye ise, inovasyonun, yaptıkları işin merkezinde yer aldığını belirterek, "LG ile birlikte müşterilerimize çığır açan bir ürün olan yeni saydam OLED otomatik kayar kapıyı sunabildiğimiz için gerçekten gurur duyuyorum. Marka ve müşteri deneyimlerini özelleştirme söz konusu olduğunda, yeni ürünümüz harika bir yeni çözüm sunarak müşterilerimizi ön plana çıkaracaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz