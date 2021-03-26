LG UltraGear oyun monitörleri, oyun yayıncılarına hız sunuyor

LG Electronics'in (LG) 4K LG UltraGear oyun monitörleri, oyun yayıncılarına hız sağlıyor.

LG Electronics'in (LG) 4K LG UltraGear oyun monitörleri, oyun yayıncılarına hız sağlıyor.

LG açıklamasına göre, 144 Hz'lik hıza sahip olan LG UltraGear monitörler, NVIDIA onaylı G-SYNC uyumluluğuna da sahip bulunuyor. Bu sayede yayıncılar, yayın sırasında ekran yırtılmasının önüne geçip takılmayı en aza indirerek izleyicilerine daha kaliteli ve hızlı bir oyun deneyimi izletebiliyor.

LG, oyun yayıncılarına şunları öneriyor:

"İyi bir yayıncı olabilmek için monitör dışında diğer ekipmanların da üst seviyede olması gerekiyor. Öncelikle tüm oyunlarını oynayabileceğiniz bir bilgisayar, yayınınızı sorunsuzca aktarabileceğiniz tercihen fiber internet erişimi olmazsa olmazlarınız. Tüm bu ekipmanları iyi bir klavye-fare seti ile mikrofon desteği de olan kaliteli bir oyuncu kulaklığı ile desteklemeniz gerekiyor. Ayrıca uzun süreli yayınlarda ergonomik sorunlara yol açmaması için iyi bir oyuncu koltuğu da yine bu süreçte ihtiyaç duyacağınız ekipmanlardan biri olacak.

Oyun oynarken sizi izleyenlerle etkileşime gireceğiniz için mutlaka hitap yeteneğinizi geliştirin. Yayın sırasında gelecek sorulara sesli yanıtlar da vermeniz gerekeceği için diksiyonunuzun düzgün olmasına, Türkçeyi doğru kullanmaya ve en önemlisi küfür ve argo sözcüklerden kaçınmaya çalışın. Unutmayın bazen 18 yaşından küçük izleyicileriniz de yayınlarınıza misafir olacak. İyi biri oyun yayıncısı olabilmenin sırlarından biri de oyun tercihleriniz olacaktır. Herkes tarafından oynanan oyunlar yerine az bilinen, merak edilen ya da zorluk derecesi yüzünden tercih edilmeyen oyunlarda gösterdiğiniz başarı, ilgili oyunlarda takılan izleyicileri sizin yayınlarınıza çekecektir."

LG markalı monitörler, 29 Mart'a kadar devam edecek Amazon'un "Bahar Fırsatları" kampanyası kapsamında indirimlerle tüketicilere sunuluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık