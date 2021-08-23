LG UltraGear 27GP850-B oyuncular için özel tasarlandı
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LG UltraGear 27GP850-B oyuncular için özel tasarlandı

LG UltraGear 27GP850-B oyuncular için özel tasarlandı
Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu - Haberler | Ekonomi

Oyuncular için özel olarak tasarlanan LG Electronics (LG) UltraGear 27GP850-B, en yeni donanımı, teknik özellikleri, ergonomiyi ve şık tasarımı bir arada sunuyor.

Oyuncular için özel olarak tasarlanan LG Electronics (LG) UltraGear 27GP850-B, en yeni donanımı, teknik özellikleri, ergonomiyi ve şık tasarımı bir arada sunuyor.

LG'den yapılan açıklamaya göre, yeni oyun monitörü LG UltraGear 27GP850-B, oyunseverlere rahat bir oyun deneyimi imkanı tanıyor.

LG UltraGear 27GP850-B'nin, 27 inç QHD Nano IPS Ekranı, IPS 1 ms (GtG) tepki süresi, 165Hz yenileme hızı (O/C 180 Hz), AMD FreeSync Premium uyumlu NVIDIA G-SYNC, VESA DisplayHDR 400 ile DCI-P3 yüzde 98 renk gamı, 3 taraflı neredeyse kenarlıksız ekranı ve eğimi, yüksekliği ayarlanabilir standı oyun dünyasına yeni bir soluk getiriyor.

Rahat bir oyun deneyimi için tasarlanan LG UltraGear 27GP850-B, yükselt, alçal, eğ, pivot-standı, üç tarafı neredeyse kenarlıksız ekranı ile ortama ve kullanıcının oyun tarzına kolayca uyum sağlamak için esnek bir ergonomik tasarıma sahip bulunuyor.

Kullanıcıların kendi beklenti ve tarzlarına uygun olarak seçebileceği Gamer, FPS ve RTS modları bulunan LG UltraGearGP850-B, Dinamik Eylem Senkronizasyonu ile en aza indirilen giriş gecikmesi ve siyah dengeleme özelliği ile en karanlık alanların bile net bir şekilde görülebilmesi ile de avantaj sağlıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu

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LG UltraGear 27GP850-B oyuncular için özel tasarlandı - Haberler Ekonomi
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