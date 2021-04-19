LG TV'ler oyunseverlere üst düzey deneyim sunuyor
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LG TV'ler oyunseverlere üst düzey deneyim sunuyor

LG TV'ler oyunseverlere üst düzey deneyim sunuyor
Anadolu Ajansı / Tolga Yanık - Haberler | Ekonomi

HDMI 2.1 desteğine sahip LG OLED ve NanoCell TV'ler yeni nesil oyun konsollarından tam performans alınmasını sağlıyor.

HDMI 2.1 desteğine sahip LG OLED ve NanoCell TV'ler yeni nesil oyun konsollarından tam performans alınmasını sağlıyor.

LG açıklamasına göre, HDMI 2.1 uyumlu TV model sayısı göz örüne alındığında LG şu an piyasada bu desteği en çok modelinde sağlayan marka konumunda bulunuyor. TV'den oyun oynayanlar, performans sergileyebilecekleri, hızlarına ayak uydurabilecek bir TV arayışına giriyor. Oyun deneyimi için TV seçerken, TV'nin geçen yıl piyasaya sürülen yeni nesil oyun konsolları ile uyumlu olması da önem taşıyor. HDMI 2.1 standardını destekleyen TV'lerle yeni nesil oyun konsollarında 120 Hz'de 4K oyun deneyimi mümkün oluyor.

Günümüz TV'leriyle karşılaştırıldığında LG, HDMI 2.1 özelliği taşıyan geniş ürün yelpazesi ile kullanıcılarına, özellikle de oyunseverlere üst düzey deneyim sunuyor. GX, ZX, WX, CX ve BX LG OLED ve NANO86 ve üstü NanoCell TV modellerinin birçok özellikle birlikte HDMI 2.1 desteğine sahip olması, yeni nesil oyun konsolları ile uyumlu olması anlamına geliyor. HDMI 2.1 desteğinin sağladığı 120 kare/saniyede 4K oyun oynama deneyimi ile 4K oyun keyfi en üst noktaya taşınıyor.

HDMI 2.1 desteğine sahip LG OLED ve NanoCell TV'ler, değişken yenileme hızı (VRR) ve otomatik düşük giriş gecikme modu (ALLM) gibi oyun özelliklerini de kullanıcılarla buluşturuyor. Bu özellikler, hızlı hareket eden içeriğin daha yüksek çözünürlükte görüntülenmesine, ayrıca akıcı ve senkronize grafikler elde edilmesine olanak tanıyor ve kullanıcılara daha sürükleyici ve gerçekçi bir oyun deneyimi sağlıyor.

Yeni nesil oyun konsolları ile uyumlu LG OLED ve NanoCell TV'leri detaylı olarak incelemek için "https://www.lg.com/tr/tv" sayfasını ziyaret edilebiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık

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