LG Türkiye, İklimlendirme Grubu ürünlerini gezici aracıyla tüketicilere tanıtacak

LG Türkiye, İklimlendirme Grubu ürünlerini tüketicilerin bulunduğu yere taşımak, böylelikle geniş yelpazedeki ürün gamını daha fazla kişiye tanıtarak, LG deneyimini daha fazla evin yaşamasını sağlamak amacıyla gezici bir araç oluşturdu.

LG Türkiye açıklamasına göre, LG klimaların yanı sıra, her türlü iklim koşulunda, her türlü yapıya uygun iklimlendirme çözümü sağlayan Therma V Isı Pompası, doğal hava akışı sağlayan CeilingFan tavan vantilatörü ve çok yakında Türkiye'de satışa sunulacak PuriCare hava temizleyicisinin de bulunduğu araçta, ürün özellikleri tüketicilere ilk ağızdan detaylı şekilde anlatılacak, her türlü soru anında yanıtlanmış olacak.

LG Türkiye'nin gezici aracı, çok yakında Türkiye'nin dört bir yanını gezerek tüketicileri bilgilendirecek.

Açıklamaya göre, LG'nin 2021 serisi klima modelleri enerji tasarrufu sağlamasıyla da öne çıkıyor. 2021 serisi klimalar, R32 gazı kullanımı ve her geçen yıl daha da geliştirilen çevre dostu teknolojisiyle çevreci bir iklimlendirme seçeneği sunuyor. Tasarımıyla dikkati çeken LG 2021 serisi klimaların önde gelen modellerinde bulunan iyonizerler, sadece temiz hava sunmakla kalmıyor üniteyi saran zararlı maddeleri ve kokuları da gideriyor. UV Nano özelliği ise daha temiz ve hijyenik hava sağlıyor. LG'nin özel ev aletleri kontrol uygulaması ThinQ ile Wi-Fi donanımlı bir cihaz üzerinden uzaktan kontrol edilebilen klimalar, kullanıcılara ev dışındayken bile cihazı açıp kapatma ve istedikleri soğukluk derecesine getirme imkanı sağlıyor.

Tüketicilere daha yumuşak bir serinlik ve daha geniş bir hava akışı sağlayan LG CeilingFan tavan vantilatörünün çift kanadı rahatsızlık hissi yaratmadan hava akışı sağlıyor. Böylelikle tüketicilerin yüksek teknolojiler eşliğinde serinlemek isterken maruz kaldığı baş ağrılarını azaltıyor. LG CeilingFan'ın eşsiz tasarımı, oda içerisindeki kör noktaları da ortadan kaldırarak, tüm alana eşit, ormanlardan gelmişçesine serin bir hava iletiyor. Üstelik LG CeilingFan, hiçbir vantilatörde bulunmayan "uyku modu" sayesinde, kaliteli bir uyku imkanı tanıyor. Kullanıcılar, akıllı teknolojiyle donatılan LG CeilingFan'ı, ThinQ uygulamasıyla diledikleri yerden, diledikleri zaman kontrol edilebiliyorlar.

Çok yakında Türkiye'de de iki farklı modeli ile satışa sunulacak LG PuriCare 360, geniş alanlardaki havayı ferahlatmayı ve tazelemeyi sağlayan 360 derece fan tasarımıyla öne çıkıyor. Endüstriyel hava kirliliği, toz ve kötü kokular nedeniyle bozulan iç mekan havasını temizleyen, ferahlık ve tazelik veren LG PuriCare, sağlıklı bir ortam oluşturulmasına yardımcı oluyor. Cihaz açıldığında, filtrelenmiş havayı tüm odaya dağıtmak için yükselen ve dönen Clean Booster özelliği ile temiz havayı 7,5 metreye kadar itebiliyor, 70 derecelik dönüşle daha eşit dağılım sağlıyor.

LG Türkiye İklimlendirme Grubu gezici aracında bulunan bir diğer çözüm ise kaliteli, verimli ve düşük maliyetli ısınma sağlayan Therma V Isı Pompası olacak. Betonarme ya da kerpiç, kent ya da kırsal fark etmeksizin her yerde her tür yapıya uygun olan Therma V, dış havadan emilen doğal enerji kullanarak çevre dostu ısınma ve sıcak su sağlıyor. LG Therma V, yaz aylarında da soğutma ihtiyacını karşılayarak yine enerji tasarrufuna katkıda bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak