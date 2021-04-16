LG Transparan Led Ekran, kaliteli görüntü ve kolay kurulum vadediyor

LG Transparan LED Ekran (LG Led Signage) ile otel, havalimanı, restoran, alışveriş merkezilerinin vitrin ve dış cephesi gibi cam yüzeyler renkli ekrana çevriliyor.

LG Transparan LED Ekran (LG Led Signage) ile otel, havalimanı, restoran, alışveriş merkezilerinin vitrin ve dış cephesi gibi cam yüzeyler renkli ekrana çevriliyor.

LG Electronics (LG) açıklamasına göre, marka geliştirdiği renkli, şeffaf led ekranı, alışveriş merkezi, vitrin, durak, havalimanı fark etmeksizin cam yüzeylerini reklam ve duyuru alanı haline çevirmek isteyenlerin beğenisine sunuyor.

Ekran teknolojisinin ve tasarımının en son noktası kabul edilen yenilikçi LG Led Signage, mükemmel görüntü kalitesi ve kolay kurulumu ile öne çıkarken, markanın sektörün önde gelen dijital ekran çözüm sağlayıcılarından biri olma sıfatını pekiştiriyor.

Kendinden yapışkanlı bir film olan LG Signage'de 24 mm ve 14 mm piksel aralığı bulunuyor. R,G,B 3'ü 1 Arada Renk Paketi sunan LG Led Signage, yüzde 73 geçirgenliğe, 1.100R eğriliğe sahip.

LG Led Signage'ın yüzde 73 yüksek şeffaflığı, filmi taktıktan sonra bile camın orijinal tasarım üzerinde olumsuz bir etki yaratmadan görünür kalmasını sağlıyor.

Led kapalı durumdayken camın bütünlüğünü bozmuyor. Çeşitli renk kombinasyonlarının mümkün olduğu tüm videoyu veya resimleri görüntülemek için uygulamalar genişletilebiliyor.

Kolay ve esnek kurulum

Açıklamada verilen bilgilere göre, LG Led Signage'ın kendinden yapışkanlı olması herhangi bir karmaşık yapıya ihtiyaç duyulmadan mevcut pencere camının yüzeylerine kolayca yapıştırılabilmesini sağlıyor.

Filmin boyutu ve yerleşimi montaj alanına uygun şekilde özelleştirilebiliyor. Dikey veya yatayda daha fazla film ekleyerek veya boyut gerekliliklerini karşılamak için çerçeveye paralel olarak kesilerek genişletilebiliyor.

Her türlü ortama uyum sağlayan LG Led Signage, kavisli cam veya pencere uygulamaları için 1.100R İçbükey/Dışbükey eğriliği destekliyor. Bu da, daha geniş alanların sınır işareti olarak yeniden tasarlanmasına olanak sağlıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musab Turan