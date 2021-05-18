LG ThinQ'dan bahar temizliği için ipuçları
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LG ThinQ'dan bahar temizliği için ipuçları

LG ThinQ'dan bahar temizliği için ipuçları
Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi

LG ThinQ, bahar temizliği için akıllı ipuçları sunuyor.

LG ThinQ, bahar temizliği için akıllı ipuçları sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bahar temizliğinde süreci başlatmak için tüm bağlı cihazlara özelleştirilmiş ayarlar uygulamak ve hepsini tek bir dokunuşla çalışacak şekilde ayarlamak için ThinQ uygulamasındaki "rutin" özelliği kullanılabiliyor. Uygulamanın "Temiz Hava Modu" kullanılarak hava temizleyici ve tavan fanı açılabiliyor.

Kullanıcılar, ThinQ uygulamasının "Energy Dashboard"u aracılığıyla her bir LG akıllı cihazının ne kadar enerji tükettiğini hızlı bir şekilde kontrol edebiliyor. Bu da kullanımı nerede azaltabileceklerini ve güçten tasarruf edebileceklerini görmelerini çok daha kolay hale getiriyor.

ThinQ uygulaması ve LG'nin akıllı cihazlarıyla temizlik yapmak, kullanıcıların her şeyi kendi başlarına kontrol etmek zorunda kalmayacağı ve tüm önemli molalar için daha fazla zaman bırakacağı anlamına geliyor.

Kullanıcıların yoğun temizlik yapılan bir gün boyunca LG akıllı cihazlarından birinde bir sorunla karşılaşması halinde paniğe kapılmaya gerek kalmıyor. Her ikisi de ThinQ uygulamasından erişilebilen "Akıllı Teşhis" özelliği, kullanıcıların bakım teknisyenini aramak veya beklemek zorunda kalmadan sorunları tanımlamasına ve çözmesine yardımcı oluyor. ThinQ uygulaması, kullanıcılara çamaşır makinesinde ne zaman çok fazla deterjan kullanıldığını ve daha verimli çalışma için buzdolabındaki su filtresinin ne zaman değiştirileceğini bile söyleyebiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız

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