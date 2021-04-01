LG ThinQ, akıllı ev pazarının öncülerinden biri konumunda bulunuyor

Akıllı ev pazarının gelecek 5 yıl içerisinde yaklaşık 623 milyar dolarlık hacme ulaşması öngörülürken, LG ThinQ, pazarın öncülerinden biri konumunda bulunuyor.

Akıllı ev pazarının gelecek 5 yıl içerisinde yaklaşık 623 milyar dolarlık hacme ulaşması öngörülürken, LG ThinQ, pazarın öncülerinden biri konumunda bulunuyor.

LG'den yapılan açıklamaya göre, son bir yılda değişen hayat tarzı tüketicileri evde kalmaya iterken, bu zorunluluk akıllı evlere olan istek ve ihtiyacı artırdı. Yeni yaşam tarzı; evlerde daha fazla zaman geçirmeyi, kalabalık ortamlarda bulunmamayı ve kendi güvenli alanları oluşturmayı gerektiriyor. Evde geçirilen daha fazla zaman, daha akıllı bir yaşam tarzı benimseyerek konforunu artırmak isteyen tüketicilerin ilgisini çekiyor. Sorunsuz, bağlantılı, "iş ve oyun" ortamlarına yönelik artan bu istek, geleceğin günümüzün tüketicilerine şimdiden sunulmasını sağlıyor. Fortune Business Insights, akıllı ev pazarının 2026 yılına kadar 622,59 milyar dolara ulaşacağını tahmin ediyor. LG ThinQ, akıllı ev pazarının öncülerinden biri konumunda bulunuyor.

Tüketiciler, akıllı telefonları aracılığıyla bağlı cihazlarının tüm yönlerini yataktan, arabadan veya ofisten kontrol edebiliyor. LG ThinQ uygulamasının 30 milyondan fazla indirilmiş olması, akıllı ürünlerin sunduğu kolaylıklara ihtiyacı ortaya koyuyor.

Yapılan bir araştırmaya göre, ABD'deki LG ThinQ uygulaması kullanıcıları, en fazla uzaktan kumanda yeteneklerinden memnun kaldıklarını belirtiyor. Robot süpürgeler gibi bazı akıllı cihazlar, işi kullanıcılar için yapabilse de yerden kirli kıyafetleri toplayabilen bir çamaşır makinesi veya kendi kendine yemek yapan bir buzdolabı hala yok. Ancak ev ekosistemini herhangi bir yerden kontrol edip izleyebilmek, yepyeni bir kolaylık sağlıyor. LG ThinQ uygulaması, şirketin yapay zeka özellikli ürün ve hizmetleriyle sorunsuz bir şekilde bağlantı kuracak şekilde tasarlandı ve kullanıcıya evde veya hareket halindeyken tüm uyumlu ev aletlerine tam bir görünürlük ve erişim sağlıyor.

Proaktif Müşteri Desteği (Proactive Customer Care-PCC) ve Akıllı Teşhis (Smart Diagnosis), kullanıcı deneyimini genişletiyor ve ThinQ'nun müşterilerin hayatlarını kolaylaştırmasına başka bir örnek teşkil ediyor. ThinQ uygulaması, sistemdeki her bağlı cihazı kendi kendine tanıyıp inceledikten sonra kullanıcılara aksaklıkları bildiriyor ve gerekirse servise yönlendiriyor. Ayrıca, ürünlerinin en yüksek performansını sürdürmek için uygun zamanlarda filtreyi değiştirmek gibi kapsamlı öneriler ve ipuçları sunuyor.

ThinQ uygulaması sürekli olarak gelişiyor

LG akıllı ev çözümleri, değer katmanın ötesinde, çevreye duyarlı tüketicilerin önceliklerine uyan daha çevre dostu özellikler sunuyor. Araştırmalara göre, enerji tasarrufu yetenekleri, geleneksel cihazlardan akıllı ev ürünlerine geçiş yapan tüketiciler için en önemli faktörlerden biri. LG ThinQ uygulamasında, her cihaz için aylık kullanım bilgilerini gösteren enerji izleme panoları bulunuyor. Böylece kullanıcılar, davranışlarını değiştirerek nerede enerji tasarrufu yapabileceklerini görebiliyor. Tatil modu, evde boşken enerji kullanımını en aza indirmenin bir başka kanıtlanmış yolu. Buzdolabı kapısının açık kaldığını ölçen "Aktif Kaydet" modu, kullanımın az olduğu zamanlarda düşük enerji moduna geçerek tasarruf sağlamaya yardımcı oluyor.

ThinQ uygulaması, tüketici ihtiyaçlarını daha iyi karşılamak için sürekli olarak gelişiyor. Bu yılın ilk yarısında öncelikle belirli ülkelerde sunulacak ek özellikler arasında, evde yemek planlama ve hazırlamanın stresini ortadan kaldıran pişirmek için tara ve yemek kiti siparişleri yer alıyor. Gelecekteki özellikler ve hizmetler, LG müşterilerinin hayatlarını ThinQ olmadan ölçülebilir şekilde daha konforlu hale getiren özgürlük ve rahatlığı sunmaya odaklanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu