LG Therma V ısı pompası, kış soğuklarına karşı verimli ve düşük maliyetli ısınma sağlıyor
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LG Therma V ısı pompası, kış soğuklarına karşı verimli ve düşük maliyetli ısınma sağlıyor

21.12.2020 11:21 | Son Güncelleme: 21.12.2020 11:24
LG Therma V ısı pompası, kış soğuklarına karşı verimli ve düşük maliyetli ısınma sağlıyor

LG Therma V ısı pompası, kış soğuklarının başladığı bugünlerde ister kentte ister kırsal alanda olsun, her türlü yapıya uygun, yüksek verimli, düşük maliyetli ve çevre dostu ısıtma sunuyor.

LG Therma V ısı pompası, kış soğuklarının başladığı bugünlerde ister kentte ister kırsal alanda olsun, her türlü yapıya uygun, yüksek verimli, düşük maliyetli ve çevre dostu ısıtma sunuyor.

LG açıklamasına göre, kış aylarında tüketiciler verimli, maliyet avantajı sağlayan ve çevre dostu ısıtma çözümleri arayışına giriyor. Hem şehirde hem kırsalda rahatlıkla kullanılabilen, her türlü binaya uygulanabilen, yenilenebilir kaynaklar kullanan LG Therma V ısı pompası, tüketicilerin ısınma, sıcak su ve soğutma ihtiyacını karşılıyor. Sıcaklıkların eksi 20 derecelere düştüğü soğuk iklimlerde bile performansı ile kullanıcıları mutlu ediyor.

Kolay kurulumu ile öne çıkan LG Therma V, kullanıcıların sıcak su ihtiyacının yanı sıra yazları soğutma ihtiyacını da karşılıyor.

Söz konusu ürün, LG Inverter teknolojisi sayesinde optimum enerji verimliliği ile en yüksek kapasitede çalışıyor. Klasik boylerlere göre 4 kat daha etkili olan Therma V'nin uzun süreli kullanımı ısıtma maliyetlerinden daha fazla tasarruf sağlıyor. Therma V BLDC fan, düşük hızlarda yüzde 40'a, yüksek hızlarda yüzde 20'ye varan enerji tasarrufu sağlıyor.

Dış havadan emilen doğal enerjinin yüzde 75'ini kullanan Therma V, geri kalan yüzde 25'lik kısmı ise elektrikten alıyor. Bu ürün, enerji tasarrufunun yanı sıra yağ veya gaz boylerlerine kıyasla karbondioksit (CO2) emisyonunu önemli ölçüde azaltıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak

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