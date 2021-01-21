LG Therma V Isı Pompası ile "Çevreci çözüm"
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LG Therma V Isı Pompası ile "Çevreci çözüm"

21.01.2021 12:43 | Son Güncelleme: 21.01.2021 12:43
LG Therma V Isı Pompası ile

LG Therma V Isı Pompası, çevre dostu özellikleriyle ön plana çıkıyor.

LG Therma V Isı Pompası, çevre dostu özellikleriyle ön plana çıkıyor.

LG'den yapılan açıklamaya göre, ağırlıklı olarak havadan emilen doğal enerji ile çalışan LG Therma V, yağ veya gaz ısıtıcılarına kıyasla CO2 emisyonunu önemli ölçüde azaltıyor.

Sürdürülebilir bir yaşam için doğal dengenin korunması gerektiğinin farkına varan tüketiciler, artık doğal ve yenilenebilir çözümlere yöneliyor. Söz konusu ısınma olunca çevre bilinci yüksek kullanıcılar, düşük CO2 salınımıyla öne çıkan, dış havadan emilen doğal enerjinin yüzde 75'ini kullanan ve geri kalan yüzde 25'lik kısmı elektrikten alan LG Therma V Isı Pompası'nı tercih ediyor.

Therma V, LG Inverter teknolojisi sayesinde, optimum enerji verimliliği ile, en yüksek kapasitede çalışıyor. Klasik boylerlere göre 4 kat daha etkili olan Therma V'in uzun süreli kullanımı ısıtma maliyetlerinden daha fazla tasarruf sağlıyor.

Therma V BLDC fan, düşük hızlarda yüzde 40'a, yüksek hızlarda yüzde 20'ye varan enerji tasarrufu sağlıyor.

LG Therma V kullanıcılara maliyet tasarrufu da sağlıyor. Şehir ya da kırsal fark etmeksizin, kerpiç bir yapıdan betonarme bir binaya kadar her yerde, her iklimde, her yapıya uygulanabilen LG Therma V, tüketicilerin ısınma, sıcak su ve soğutma ihtiyacını karşılıyor.

Yenilenebilir kaynaklar kullanan LG Therma V Isı Pompası'nın kurulumu da kolay.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız

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