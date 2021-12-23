LG, temiz hava teknolojisini geliştirmeye devam ediyor

LG Electronics (LG), hava temizleyici, ısıtıcı ve fanın avantajlarını tek bir üründe, şık bir formla sunan hepsi bir arada ev tipi hava bakım çözümünü dünyada ilk kez CES 2022 fuarında tanıtıyor.

LG'den yapılan açıklamaya göre, bugünün evdeki yaşam tarzının ihtiyaçlarını karşılamak için sıfırdan geliştirilen tamamen yeni PuriCare AeroTower Hava Temizleme Fanı, her türlü iç mekan etkinliğini daha keyifli ve rahat hale getiren kişiselleştirilmiş bir konfor sunuyor.

Yıl boyunca kullanım için ideal olan LG PuriCare AeroTower Isıtma Modu, Fan Modu ve Difüzyon Modu olmak üzere, üç hava akışı modundan birinde 360 ??derece saf ve temiz hava sağlıyor. Isıtma Modu; oda sıcaklığını 10 dakikadan daha kısa bir sürede 5 santrigat derece artırabiliyor ve maksimum 30 santrigat dereceye kadar ısıtma sağlayabiliyor. Bu da LG PuriCare AeroTower'ı soğuk günlerde sıcak hava üflemek için ideal bir ürün haline getiriyor. Fan Modu ise, ferahlatıcı bir esinti üretiyor ve 10 kademeli hava akışı yoğunluğu ile özelleştirilmiş konfor sağlıyor. Difüzyon Modu da, daha geniş, daha güçlü hava sirkülasyonu için Air Guard difüzörü aracılığıyla yukarı ve dışarı temiz, filtrelenmiş hava sağlayarak her mevsimde optimum kalitede iç mekan havası sunuyor.

LG'nin Air Valley teknolojisini kullanan hava temizleyici, belirli bir yüzeyi takip eden bir hava kanyonu oluşturuyor. Yaygın olarak Coanda etkisi olarak bilinen bu sonuç, odanın her tarafında hissedilebilen sabit ve rahat bir esinti olarak tanımlanıyor. Bir fısıltı kadar sessiz olan PuriCare AeroTower'ın konik, dikey kanatları, yalnızca 23 desibel rüzgar sesi yayıyor ve şık silindirik tasarım, her türlü dekora uyan modern bir estetik sunuyor. LG'nin en yeni PuriCare modeli, Bej ve Gümüş olmak üzere iki zarif ve sofistike renkte üretiliyor.

LG PuriCare AeroTower, iç mekan hava kalitesini iyileştirmek için IBR Laboratories gibi uluslararası test kuruluşları tarafından onaylanmış durumda. Çok aşamalı Gerçek HEPA Filtreleri, boyutu 0,3 mikron kadar küçük olan farklı partikül türlerinin yüzde 99,97'sini yakalıyor. Ultraviyole-C ışığı kullanan LG UVnano teknolojisi ise, genellikle fan üzerinde biriken bakterileri azaltıyor.

Performans ve stilin yanı sıra, LG'nin en yeni hava bakım çözümü, kullanıcı deneyimine verdiği önemle olağanüstü kolaylık sağlıyor. Müşteriler, hava temizleyicinin parlak LCD ekranında veya ücretsiz LG ThinQ mobil uygulamasında çeşitli hava kalitesi verilerini hızlı bir şekilde kontrol edebiliyor. Android ve iOS uygulaması ayrıca cihazın gerçek zamanlı olarak izlenmesine ve ayarların ev dışından ayarlanmasına olanak tanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen LG'nin Beyaz Eşya ve İklimlendirme Çözümleri Şirketi Başkanı Lyu Jae-cheol, "Yeni PuriCare AeroTower Hava Temizleme Fanı, günümüzün ev yaşam tarzı trendi göz önünde bulundurularak tasarlandı. İster soğutma, ister ısıtma veya arındırma olsun, bu cihaz her şeyi yapıyor ve bunu yaparken harika görünüyor." ifadelerini kullandı.

LG'nin yeni PuriCare AeroTower'ını incelemek için 5 Ocaktan itibaren LG'nin CES 2022'deki sanal fuar standı ziyaret edilebilir.

AA / Mehmet Fatih Erdoğdu - Ekonomi Haberleri

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