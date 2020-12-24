LG Smart TV'lere "Facebook Watch" uygulaması eklendi
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LG Smart TV'lere "Facebook Watch" uygulaması eklendi

24.12.2020 10:01 | Son Güncelleme: 24.12.2020 10:04
LG Smart TV'lere

LG Electronics (LG), Facebook Watch'un yayında olduğu tüm ülkelerde 2014-2020 arasında üretilen tüm webOS Smart TV'lerinde Facebook Watch TV uygulama desteğinin başladığını duyurdu.

LG Electronics (LG), Facebook Watch'un yayında olduğu tüm ülkelerde 2014-2020 arasında üretilen tüm webOS Smart TV'lerinde Facebook Watch TV uygulama desteğinin başladığını duyurdu.

Şirket açıklamasına göre, uygulamanın gelişiyle birlikte LG TV kullanıcıları, sevdikleri videoları Facebook'taki ilgi alanlarına ve sosyal bağlantılarına göre kolayca keşfedebilecek ve izleyebilecek. 2018'de küresel olarak piyasaya sürülen Facebook Watch'un aylık 1,25 milyardan fazla izleyicisi bulunuyor. Facebook Watch TV uygulaması, LG TV Uygulama Mağazası'dan indirilebilecek.

Kullanıcılar, takip ettikleri sayfalar veya konular ile ilgili videoların yanı sıra Facebook arkadaşlarının etkileşimde bulunduğu içeriklere dayalı önerileri de görebilecek. Kullanıcılar ayrıca, trend olan anları, en sevdikleri içerik oluşturucuları, en son haber içeriklerini, önemli spor haberlerini, canlı videoları ve keşfedilecek daha fazla içeriği bulabilecek.

Kullanıcılar, Facebook Watch uygulamasında Facebook Originals içerikleri de dahil olmak üzere LG TV'lerinde şu yeni içerikleri de izleyebilecek:

"Jada Pinkett Smith ile gerçek zamanlı olarak günümüzün en zorlayıcı sosyal sorunlarının ele alındığı Red Table Talk. Gloria Estefan'ın ikonik Kırmızı Masa'ya yepyeni bir bakış açısı kazandırdığı yakın zamanda yayına başlayan Red Table Talk: The Estefans. Gündelik kahramanları ön plana çıkaran Mike Rowe'un sunduğu, Emmy ödüllü gündüz kuşağı programı Returning the Favor. Steve Harvey'in STEVE on Watch adlı talk şovu.

Ünlülerle en son röportajlar, canlı oyun yayınları, popüler Facebook Gaming içerik oluşturucularının önceden kaydedilmiş videoları... Günümüzün en iyi sanatçılarından gelecek vadeden gruplara ve klasiklere kadar canlı yayınlanan müzik videoları. Facebook'a kaydettiğiniz, paylaştığınız veya yüklediğiniz videolar ve daha niceleri..."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık

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