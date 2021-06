LG Smart TV'ler, 105 ülkede Spotify video podcast'lerini desteklemeye başladı

LG, Spotify video podcast desteği ile video hizmetini destekleyen ilk TV üreticilerinden biri olurken, bu özellik Türkiye'nin de aralarında bulunduğu dünya çapında 105 ülkede uyumlu LG TV'lerde kullanılabilecek.

LG'den yapılan açıklamaya göre, webOS 4.0 ila 6.0 sürüme sahip 2018 ve üstü model LG Smart TV sahibi olan tüketiciler, artık Spotify'in video podcast'lerinin keyfini büyük ekranlarda çıkarabiliyor.

LG'nin endüstri lideri TV'lerini dünya çapında podcast tüketimindeki çarpıcı artışla uyumlu bir hamleyle güncellemesi, tüketicilerin mümkün olan en iyi podcast deneyimini yaşayabilmelerini sağlıyor. LG Smart TV'lerde 2018'den beri bulunan Spotify uygulaması, müzik tutkunlarının en sevdikleri müzikleri dinlemelerine, sanatçılara, albümlere, şarkılara ve çalma listelerine büyük ekranda göz atmalarına olanak tanıyor. İzleyiciler, içerikleri LG Sihirli Kumandalarından, telefon veya tabletlerinden Spotify Connect ile kolayca kontrol edebiliyor.

Video podcast sunan yeni özellik ile LG Smart TV kullanıcıları, televizyonlarının büyük ekranları sayesinde izleme ve dinleme deneyiminin keyfini daha iyi çıkarabiliyor. Hem ücretsiz üyeler hem de Spotify Premium kullanıcıları, en sevdikleri içerik oluşturucularla görsel olarak bağlantı kurabilecek ve keyifli vakit geçirmek için The Joe Rogan Experience, The Misfits ve Higher Learning with Van Lathan & Rachel Lindsay gibi popüler video podcast'leri izleyebilecek.

LG, TV'lerin eğlence merkezi olarak artan kullanımına paralel olarak, ödüllü TV'lerinde izleyicilerine optimize edilmiş hizmetler sunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu