LG, Sıfır Karbon girişimi için çalışmalarını sürdürüyor
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LG, Sıfır Karbon girişimi için çalışmalarını sürdürüyor

LG, Sıfır Karbon girişimi için çalışmalarını sürdürüyor
Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu - Haberler | Ekonomi

2019 yılında 2030'a kadar Sıfır Karbon girişimini duyuran ve 2030 yılına kadar tüm küresel operasyonlardan net sıfır karbon emisyonu elde etmeyi taahhüt eden LG, tüm iş alanlarında tutarlı, sistematik bir yaklaşımla hedefine ulaşmayı planlıyor.

2019 yılında 2030'a kadar Sıfır Karbon girişimini duyuran ve 2030 yılına kadar tüm küresel operasyonlardan net sıfır karbon emisyonu elde etmeyi taahhüt eden LG, tüm iş alanlarında tutarlı, sistematik bir yaklaşımla hedefine ulaşmayı planlıyor.

LG'den yapılan açıklamaya göre, Avrupa Birliği'nin (AB) 2030 yılına kadar enerji tüketimini yüzde 32,5 azaltma çabalarının bir parçası olarak Mart 2021'de AB'de yeni bir enerji etiketi piyasaya sürüldü.

AB Enerji Etiketi veya E-etiketi, A +++ ila D enerji kullanımı sınıflandırma sistemini kullanmayı sonlandırırken, tüm sınıflar için enerji tüketimi kriterlerinin sıkılaştırıldığı, takip etmesi kolay A'dan G'ye sistemini kullanmaya başlıyor.

Tüketicilerin AB'nin yeni sistemindeki bir ürünün enerji sınıfını belirleyen ana göstergeleri görmek için cihazın e-etiketine çok dikkatli bakması gerekiyor.

Bir çamaşır makinesi veya kurutucu alırken enerji tüketimi, sıkmalı kurutma verimliliği, su tüketimi ve gürültü seviyeleri dikkate alınması gereken önemli unsurlar olarak gösteriliyor.

Buzdolabı satın alırken ise, tüm saklama bölmelerinin toplam hacmi ile ilgili enerji tüketimi ve gürültü seviyeleri dikkat edilmesi gereken temel faktörler arasında yer alırken, yeni e-etiket, tüm bu temel bilgileri açıkça gösteriyor ve tüketicilerin Avrupa Komisyonu'nun veri tabanından ek ürün verilerine erişmesini sağlayan yerleşik bir QR kodu içeriyor.

Teknoloji liderliğinin yanı sıra, dünya için daha fazla sürdürülebilirlik ve daha iyi bir gelecek sağlamaya odaklanan LG Electronics ve yüksek verimli cihazları, yeni E-etiketinin daha katı standartlarını tam olarak karşılayabiliyor.

LG'den dünyaya ESG Taahhüdü

Verilen bilgiye göre, çevre yönetimini son derece ciddiye alan LG, dünya kaynaklarını korumaya ve kirlenmesini azaltmaya yardımcı olmak için tasarlanmış bir dizi Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetişim Programı (ESG) uyguluyor.

LG 2019'da, 2030 yılına kadar Sıfır Karbon girişimini duyurmuş ve 2030 yılına kadar tüm küresel operasyonlardan net sıfır karbon emisyonu elde etmeyi taahhüt etmişti. Şirket, tüm iş alanlarında tutarlı, sistematik bir yaklaşımla hedefine ulaşmayı planlıyor.

LG'nin sürdürülebilir bir gelecek arzusunu teşvik etme ve paylaşma yollarından biri olarak, kıyafet atıklarıyla ilgili çevresel sorun hakkında farkındalık yaratan #CareForWhatYouWear kampanyası gösteriliyor.

LG'nin çamaşır yıkama çözümleri, tüketicilerin sevdikleri giysilerin ömrünü uzatmak için yalnızca kumaş hasarını azaltarak değil, aynı zamanda birçok rakip üründen daha az elektrik ve su kullanarak doğayla daha fazla denge kurulmasına yardımcı oluyor.

LG Styler giysi yönetimi gardırobu, hassas bakıma ihtiyaç duyan ferahlatıcı giysiler için ideal çözüm sunuyor. Saf buhar parçacıkları kullanarak kokuları nazikçe gideriyor, kırışıklıkları azaltıyor ve ev tozu akarlarının, bakterilerin ve virüslerin yüzde 99,9'undan fazlasını gideriyor.

Çevre bilincine sahip bir ürün olan benzersiz Styler, çalışma sırasında hiçbir kimyasal madde kullanmadan yalnızca su kullanıyor. LG'nin Inverter Heat Pump özelliği sayesinde mükemmel enerji verimliliği sağlıyor ve kabin içinde üretilen sıcak, nemli havadan ısıyı geri dönüştürerek enerji tüketimini azaltıyor.

E-etiketli buzdolapları ile tüketicilerin mutfakta daha sürdürülebilir bir yaşam tarzı

LG ayrıca yüksek kaliteli, e-etiketli buzdolapları ile tüketicilerin mutfakta daha sürdürülebilir bir yaşam tarzının keyfini çıkarmalarına yardımcı oluyor.

Verband Deutscher Elektrotechniker (VDE) tarafından 20 yıldır çalıştığı doğrulanan Inverter linear Compressor™ özelliğine sahip olan LG'nin gelişmiş buzdolapları, enerji tüketimini yüzde 32'ye10 kadar düşürürken olağanüstü dayanıklılık sunuyor.

LG'nin InstaView Door-in-Door™, LINEARCooling ve DoorCooling+ sistemleri yiyecekleri daha uzun süre korumaya yardımcı oluyor, tazeliği artırıyor ve ailelerin evdeki gıda israfını azaltmalarına ve aynı zamanda market faturalarından tasarruf etmelerine yardımcı oluyor.

LINEARCooling yiyeceklerin bozulmasının ana nedeni olan sıcaklık dalgalanmalarını en aza indiriyor. Aynı zamanda DoorCooling+, stratejik olarak konumlandırılmış bir havalandırma deliğinden güçlü hava akışı dağıtarak buzdolabının kapı alanına hızlı soğutma sağlıyor ve kapı raflarında saklanan herhangi bir şeyin vaktinden önce bozulmasını önlüyor.

LG, iyi ESG yönetimi ve verimli ürün ve teknolojilerin geliştirilmesiyle desteklenen küresel bir strateji aracılığıyla, gezegeni korumak ve gelecek nesiller için daha iyi bir yarın sağlamak için üzerine düşeni yapıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu

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