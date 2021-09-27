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LG, sanal dünyada iyilik deneyimi sunuyor

AA / Muhammet Emin Horuz - Haberler | Ekonomi
LG, sanal dünyada iyilik deneyimi sunuyor

LG Electronics (LG), 2021 LG Sağlıklı Ev Çözümleri Kampanyası için Animal Crossing the Horizon ve Fortnite hayranlarını en yeni sağlıklı ev çözümlerini sanal olarak deneyimlemeye ve insanların yaşamlarında olumlu bir fark yaratmaya davet ediyor.

LG Electronics (LG), 2021 LG Sağlıklı Ev Çözümleri Kampanyası için Animal Crossing the Horizon ve Fortnite hayranlarını en yeni sağlıklı ev çözümlerini sanal olarak deneyimlemeye ve insanların yaşamlarında olumlu bir fark yaratmaya davet ediyor.

LG'den yapılan açıklamaya göre, oyuncular, oyun ekran görüntülerini sosyal medyaya yükleyerek, LG aracılığıyla Habitat for Humanity South Korea'ya ( Güney Kore İnsanlık için Habitat Derneği ) bağışta bulunmuş oluyor.

Animal Crossing the Horizon'daki LG Home Island, oyuncuların şirketin son teknoloji cihazlarını keşfedebilecekleri ve eğlenceli görevlere katılabilecekleri üç farklı temadan oluşan bir alana sahip. Cleaning Maze Clothing Care Zone'da oyuncular, avatarlarını labirentler arasından geçirirken LG'nin çamaşır makinesi, kurutma makinesi ve Styler gardırop yönetim sistemini görecekler. Juicy Fresh Kitchen Zone, ziyaretçilerin LG'nin buzdolabı serisini ve bulaşık makinesini deneyimlemelerine olanak tanırken, Cool Breeze Air Zone, şirketin hava çözümü ürünlerinin sağlıklı havasını ve gelişmiş soğutma özelliklerini gösteriyor.

Battle Royale oyunu Fortnite'ta, LG'nin haritasındaki tüm ev aletlerinin kilidini açarak LG Sağlıklı Ev görevini tamamlayan oyuncular, birbirinden kıymetli şifa kaynağı ürünler kazanıyorlar. Görevin tamamlanmasının ardından, LG Savaş Meydanı'nı ilk ele geçiren oyuncu zafer kazanmış oluyor.

LG, Habitat Korea Photo Zone'da ekran görüntüsü alıp Facebook, Instagram veya Twitter hesaplarında #LGHome hashtag'i ile paylaşan oyuncular adına Habitat Korea'ya bağış yapacak. Bağışlar, Habitat Korea'nın Kenya, Hindistan ve Vietnam'daki projelerine gidecek ve ihtiyaç sahibi toplulukları daha fazla desteklemek için LG, okullar ve kütüphaneler gibi kamu tesislerine buzdolabı, çamaşır makinesi ve diğer cihazları sağlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen LG Beyaz Eşya ve İklimlendirme Çözümleri Şirketi Başkanı Lyu Jae-cheol, "LG Sağlıklı Ev Çözümleri Kampanyası, gerçekten değerli bir amacı hem güvenli hem de sorumlu bir şekilde desteklemek için benzersiz bir sanal deneyim ve eğlenceli, etkileşimli bir yol sunuyor. Geçen yılki başarılı kampanyamız, 200'ün üzerinde yeni ev aletinin yeni evlere yerleştirilmesiyle ve yüzlerce ailenin hayatını iyileştirmesiyle sonuçlandı." ifadesini kullandı.

AA / Muhammet Emin Horuz - Ekonomi Haberleri
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