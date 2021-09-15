LG PuriCare ile kapalı ortamda temiz ve sağlıklı hava solumak mümkün - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

LG PuriCare ile kapalı ortamda temiz ve sağlıklı hava solumak mümkün

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Güncel
LG PuriCare ile kapalı ortamda temiz ve sağlıklı hava solumak mümkün

Bulunduğu her ortama temiz ve taze hava sağlayan, Clean Booster özelliği ile ferah ve taze havayı 7,5 metreye kadar ileten, HEPA filtresi ve havadaki alerjenlerin yüzde 90'ından fazlasını ortadan kaldıran astım ve alerji dostu olan hava temizleme çözümü LG PuriCare, eylül ayında Türkiye'de...

Bulunduğu her ortama temiz ve taze hava sağlayan, Clean Booster özelliği ile ferah ve taze havayı 7,5 metreye kadar ileten, HEPA filtresi ve havadaki alerjenlerin yüzde 90'ından fazlasını ortadan kaldıran astım ve alerji dostu olan hava temizleme çözümü LG PuriCare, eylül ayında Türkiye'de satışa sunuluyor.

LG Electronics'ten yapılan açıklamaya göre, sonbahar sinyallerini aniden soğuyan havalar, ortaya çıkan hırka ve montlar ve kapanan pencerelerle verdi. Bir anda bunaltan sıcaklardan serin havalara geçince kapalı ortamda geçirilen zaman artmaya başladı.

Evlerde daha fazla zaman geçirmeye başlanılan, pencereleri sonuna kadar açıp ya da dışarı çıkıp temiz hava alınamayan bu dönemlerde, hava temizleme cihazları tıpkı evdeki beyaz eşya ya da TV'ler gibi günlük hayatın önemli bir parçası haline geldi.

Yaklaşan kış aylarıyla birlikte hava temizleme cihazlarına artan ihtiyacı gören LG, hava temizleme cihazı LG PuriCare'i Türkiye'de satışa sunuyor. Çift filtreli LG PuriCare 360 Dual Filter ve tek filtreye sahip LG PuriCare 360 Single Filter eylül ayı itibarıyla tüketicilerin beğenisine sunulacak.

Endüstriyel hava kirliliği, toz ve kötü kokular nedeniyle bozulan iç mekan havasını temizleyen, ferahlık ve tazelik veren LG PuriCare, sağlıklı bir ortam yaratılmasına yardımcı oluyor. Türkiye'de de iki farklı modeli ile satışa sunulacak LG PuriCare 360??, geniş alanlardaki havayı ferahlatmayı ve tazelemeyi sağlayan 360 derece fan tasarımı ile dikkati çekiyor.

Cihaz açıldığında, filtrelenmiş havayı tüm odaya dağıtmak için yükselen ve dönen Clean Booster özelliği ile temiz havayı 7,5 metreye kadar itebiliyor, 70 derecelik dönüşle daha eşit dağılım sağlıyor.

Astım ve alerji dostu hava temizleyici

Sessiz çalışan ve ThinQ uygulamasıyla uzaktan da yönetilebilen LG PuriCare 360, arıtma yöntemi ve çoklu filtre sistemi ile daha saf ve temiz hava sağlamak için altı farklı tipte partikülü yakalıyor. True HEPA filtre sistemine sahip olan LG PuriCare 360, çok ince toz ve alerjenlerin de dahil olduğu 0,3 mikrona kadar olan partiküllerin yüzde 99,97'sini yakalayabiliyor. Ayrıca, kötü koku ve zararlı gazları da yok ediyor.

Çift filtreye sahip LG PuriCare 360 Dual Filter astım ve alerji dostu olmasıyla da öne çıkıyor. LG PuriCare serisi ile ilgili daha fazla bilgi almak için "https://www.lg.com/tr/havatemizleyici" adresi ziyaret edilebiliyor.

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Son Dakika Haberleri
'Böbreğinde taşla yaşayacaksın' denilen Özbek hasta, Türkiye'de sağlığına kavuştu

'Böbreğinde taşla yaşayacaksın' denilen Özbek hasta, Türkiye'de sağlığına kavuştu

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Eğitim alanında Türkiye için yeni ufuklar açacağına inandığım Milli Eğitim Şurası'nı bu yıl 1-3 Aralık tarihleri arasında...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eğitim alanında Türkiye için yeni ufuklar açacağına inandığım Milli Eğitim Şurası'nı bu yıl 1-3 Aralık tarihleri arasında...

 Türkiye'de 27 bin 802 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 276 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 27 bin 802 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 276 kişi hayatını kaybetti
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Ziya Selçuk Yevgeniy Ziniçev Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kylie Jenner Demet Özdemir Kaan Yıldırım
Spor Nihat Özdemir Burak Yılmaz Kerem Aktürkoğlu Halis Özkahya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Sergen Yalçın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: LG PuriCare ile kapalı ortamda temiz ve sağlıklı hava solumak mümkün - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.09.2021 12:17:21. #1.12#