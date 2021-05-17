LG ProBeam projeksiyonlar tüm sektörlere destek oluyor
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LG ProBeam projeksiyonlar tüm sektörlere destek oluyor

LG ProBeam projeksiyonlar tüm sektörlere destek oluyor
Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi

LG Electronics (LG) ProBeam serisi iş dünyasına yönelik projeksiyon cihazları, sağlıktan, bilişime, eğitimden müzelere kadar pek çok farklı alanda işletmelerin hayatını kolaylaştırıyor.

LG Electronics (LG) ProBeam serisi iş dünyasına yönelik projeksiyon cihazları, sağlıktan, bilişime, eğitimden müzelere kadar pek çok farklı alanda işletmelerin hayatını kolaylaştırıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, iş dünyasına yönelik yeni LG ProBeam Lazer projektörleri (model BF50NST ve BU50NST), tüm sektörlere özel bir çözüm olarak öne çıkıyor.

Hastaneler, müzeler, ofisler, ilköğretim okulları ve üniversiteler ihtiyaç duydukları en iyi sonuçları LG ProBeam projektörlerden alabiliyor.

Kurumsal kaliteye sahip söz konusu projektörler, iş toplantıları, konferanslar ve ortak çalışma toplantıları için tasarlanmış bir ürün ailesi.

Kullanıcıların iş verimliliğini ve üretkenliğini artırmasına olanak tanıyan ProBeam ailesi, Full HD (BF50NST) ve 4K çözünürlük sunan (BU50NST) iki farklı modele sahip.

LG'nin popüler yüksek çözünürlüklü projektör serisinde yer alan ProBeam cihazlar, her ölçekteki kurum ve kuruluş için de en üst düzey çözüm olarak öne çıkıyor.

Özellikle içinde bulunulan koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla birlikte hastanelerde yoğunluklar yaşanıyor.

LG ProBeam projektörleri kullanan hastanelerde ise tıp fakültesi öğrencilerine ders veren hocalar derslerini verimli şekilde aktarıyor. İş toplantılarında kullanılan ProBeam projektörler ile daha renkli ve canlı toplantılar gerçekleştiriliyor.

Salgın sürecinde müze ziyaretleri sekteye uğramış olsa da ProBeam projektörler müzeler için de en verimli çözümü sunuyor.

Özellikle tematik eserlerin sergilenmesinde video gösterimlerini öne çıkartan müzeler ProBeam projektörleri tercih ediyor.

ProBeam'ler 20 bin saate kadar ömür sunuyor

ProBeam'lerde yer alan lazer ışık kaynağı daha parlak görüntüler sağlıyor ve 20 bin saate kadar ömür sunuyor. Bu özellik de müze gibi gün içinde kesintisiz gösterim yapan alanlarda önem taşıyor.

ProBeam projektörler, günde 8 saat çalışmaları halinde bile 7 yıl boyunca aynı kalitede görüntü sunabiliyor. Çalışma süresi günde 2 saat olan bir ProBeam cihazın ömrü ise 28 yıl.

Lens Kaydırma ve Yakınlaştırma x1,6 işlevi ile kullanıcıların diledikleri yere kurabildikleri bu ürün ailesi, ekranı tam boyut ve konuma ayarlamaya da olanak tanıyor.

HDBaseT uyumluluğuna sahip ProBeam ailesinde, ultra yüksek kaliteye sahip video ve ses, ethernet, kontroller, USB ve hatta 100 W'a kadar güç aktarımı için beş farklı sinyali taşımak için tek bir uzun mesafe kablosu kullanabiliyor.

Ayrıca ProBeam lazer projektörler akıllı kablosuz bağlantı özelliğine de sahip.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız

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