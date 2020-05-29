LG Phoenix 5 Tasarım Detayları Ortaya Çıktı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

LG Phoenix 5 Tasarım Detayları Ortaya Çıktı

Akıllı telefon piyasası için önemli bir marka olan LG, eski başarılarını devam ettirme peşinde.

LG Phoenix 5 Tasarım Detayları Ortaya Çıktı
29.05.2020 01:47 | Son Güncelleme: 29.05.2020 01:50

Akıllı telefon piyasası için önemli bir marka olan LG, eski başarılarını devam ettirme peşinde. Gelişen teknolojiye ayak uydurmaya çalışan şirket, bu sene ipleri daha sıkı hale getirdi. Çıkartacağı yeni telefonlarla firma zirveye oturmak istiyor.

Yeni gelecek akıllı telefon modellerinden LG Phoenix 5 olarak adlandırılan cihaz, özel üretim olarak piyasadaki yerini koruyacak. Cihazın ortaya çıkan görselleri, ön ve arka kamera kurulumları dışında pek bir sızıntı vermiyor. Gelen bilgiler üzerinden; LG'nin bu bütçe dostu telefonunun ön kamerasını su damlası çektiği gibi tasarlayacağı söylenebilir.

LG Phoenix 5 cihaz detayları

Şirket; 2018 yılında piyasaya sürdüğü telefonu Phoenix 4'ün selefi olarak Phoenix 5'i kullanıcılarla buluşturmayı düşünüyor. 2 seneden beri en üst model konumunda bulunan Phoenix 4, Snapdragon 425 ile güç kazanmıştı. Tüm bunlara ek olarak; 2 GB RAM ve 16 GB depolama alanı kendisini belli etti. LG aynı zamanda; 5 inç LCD ekran tercih etti.

Kamera bakımından değerlendirmek gerekirse; 8 MP arka ve 5 MP ön kamerasıyla tam olarak fiyat/performans diyebiliriz. Ayrıca arka tarafta yer alacak ikili kamera kurulumu sayesinde, oldukça şık bir görüntünün ortaya çıkacağını söyleyebiliriz.

Cihaz ilk çıktığı sıralarda 100 doların altında satılacak. Ancak Türkiye'ye geldiğinde vergilerle birlikte, çok daha yüksek bir satış rakamına ulaşacağı tahmin ediliyor. 100 dolar şu anda ortalama olarak 680 Türk Lirası yapıyor. Bakalım bu modelin Türkiye fiyatı ne olacak?

Kaynak: Tamindir

Manşet

Haberler

ABD'li hakim, tecavüze uğrayan kadına sorduğu soru sonrası görevden alındı Haber
ABD'li hakim, tecavüze uğrayan kadına sorduğu soru sonrası görevden alındı
15 Temmuz gazisinin yürek burkan dramı! Devlet büyüklerinden yardım bekliyor Haber
15 Temmuz gazisinin yürek burkan dramı! Devlet büyüklerinden yardım bekliyor
Ordulu vatandaş, 200 bin dolara satmadığı gizemli taşı Erdoğan'a teslim etmek istiyor Haber
Ordulu vatandaş, 200 bin dolara satmadığı gizemli taşı Erdoğan'a teslim etmek istiyor
Canlı yayında yöneltilen 'Kürtçe' sorusu Acun'u küplere bindirdi: Vatan hainleri, vicdansızlar Haber
Canlı yayında yöneltilen "Kürtçe" sorusu Acun'u küplere bindirdi: Vatan hainleri, vicdansızlar
Ordu Valisi Seddar Yavuz: Kente gelenlerin sorumsuz davranışları sebebiyle vakalar arttı Haber
Ordu Valisi Seddar Yavuz: Kente gelenlerin sorumsuz davranışları sebebiyle vakalar arttı
'10 milyon liram olsa müziği bırakırım' diyen İrem Derici'ye para yağdı Haber
"10 milyon liram olsa müziği bırakırım" diyen İrem Derici'ye para yağdı
Bakanlık, kendisini uzman çavuş olarak tanıtıp 43 kadına cinsel saldırıda bulunan 'uzman sapık' için harekete geçti
Bakanlık, kendisini uzman çavuş olarak tanıtıp 43 kadına cinsel saldırıda bulunan "uzman sapık" için harekete...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ayasofya mesajı Yunan basınında ses getirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ayasofya mesajı Yunan basınında ses getirdi
Son Dakika: Hafta sonu 15 ilde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu
Son Dakika: Hafta sonu 15 ilde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu
Fuhuş için anlaştığı kadını boş arazide öldüren zanlı: Telefonumu çalıp bana saldırdı
Fuhuş için anlaştığı kadını boş arazide öldüren zanlı: Telefonumu çalıp bana saldırdı
Normalleşme adımlarının peş peşe atıldığı şu günlerde İstanbul'un çamurundan da korona çıktı
Normalleşme adımlarının peş peşe atıldığı şu günlerde İstanbul'un çamurundan da korona çıktı
Elazığ'daki kanlı saldırının faili kulüp başkanı ile oğlu çıktı! Yorgan hurçu ile ranza arasında yakalandı
Elazığ'daki kanlı saldırının faili kulüp başkanı ile oğlu çıktı! Yorgan hurçu ile ranza arasında yakalandı
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren trafik sigortasında zam oranı yarı yarı azaldı
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren trafik sigortasında zam oranı yarı yarı azaldı
Banka müdürü kadın, sokak ortasında saldırıya uğradı! Dehşete düşüren anlar kamerada
Banka müdürü kadın, sokak ortasında saldırıya uğradı! Dehşete düşüren anlar kamerada
Reyhanlı'daki patlamada felç geçirip işini kaybeden adamın 7 yıllık tekerlekli sandalye hayali gerçek oldu
Reyhanlı'daki patlamada felç geçirip işini kaybeden adamın 7 yıllık tekerlekli sandalye hayali gerçek oldu
Güne yükselişle başlayan dolar 6,81'den işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,81'den işlem görüyor
Profesör uyardı! Camilerde virüsü yayacak tekbir gibi yüksek sesli konuşmalar alçak tondan yapılmalı
Profesör uyardı! Camilerde virüsü yayacak tekbir gibi yüksek sesli konuşmalar alçak tondan yapılmalı
Aston Villa'yı çalıştıran Dean Smith'in babası, koronavirüsten yaşamını yitirdi
Aston Villa'yı çalıştıran Dean Smith'in babası, koronavirüsten yaşamını yitirdi
Her şey saniyeler içinde oldu! Kapkaç ve kapkaççının yakalanma anı kamerada
Her şey saniyeler içinde oldu! Kapkaç ve kapkaççının yakalanma anı kamerada
Türkiye çay ihracatından yılın ilk dört ayında 5,2 milyon dolar kazandı
Türkiye çay ihracatından yılın ilk dört ayında 5,2 milyon dolar kazandı
THY, koronavirüs nedeniyle ilk çeyrekte 2 milyar 23 milyon TL zarar etti
THY, koronavirüs nedeniyle ilk çeyrekte 2 milyar 23 milyon TL zarar etti
PKK, Siirt'i kana bulayacaktı! Jandarma'nın dikkati hain saldırıyı önledi
PKK, Siirt'i kana bulayacaktı! Jandarma'nın dikkati hain saldırıyı önledi
Babasının izinden gitti! 2 çocuk annesi kadın, ön yargıları yıkıp otobüs şoförü oldu
Babasının izinden gitti! 2 çocuk annesi kadın, ön yargıları yıkıp otobüs şoförü oldu
Alacak tartışması sonrası çıkan kavgada ortağını iş yerinde öldüren adam, polisi bekledi
Alacak tartışması sonrası çıkan kavgada ortağını iş yerinde öldüren adam, polisi bekledi
Nesli tükenme tehlike altında olan vaşak, ağaçtan sonra pusudayken görüldü
Nesli tükenme tehlike altında olan vaşak, ağaçtan sonra pusudayken görüldü
İtalya Serie A, resmen 20 Haziran'da başlıyor
İtalya Serie A, resmen 20 Haziran'da başlıyor
Acil tıp teknisyenini darp eden zanlı tutuklandı
Acil tıp teknisyenini darp eden zanlı tutuklandı
İngiltere'de normallaşme sürecinde koronaya karşı en fazla 6 kişiye kadar buluşmaya izin verilecek
İngiltere'de normallaşme sürecinde koronaya karşı en fazla 6 kişiye kadar buluşmaya izin verilecek
15 gündür haber alınamayan adam kokular gelmesi üzerine evinde ölü bulundu
15 gündür haber alınamayan adam kokular gelmesi üzerine evinde ölü bulundu
Koronavirüs nedeniyle ara verilen Bodrum-Datça feribot seferleri yeniden başladı
Koronavirüs nedeniyle ara verilen Bodrum-Datça feribot seferleri yeniden başladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Ali Babacan Hasan Polatkan Mustafa Destici Alparslan Türkeş
Magazin Ozan Güven Demet Akbağ Hatice Çarpar Yeliz Yeşilmen
Spor Arda Turan Ergin Ataman Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Emre Belözoğlu
Daha Fazla Kadın Kabine Haziran Beşiktaş
Şu an buradasınız: LG Phoenix 5 Tasarım Detayları Ortaya Çıktı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.5.2020 02:50:34. #1.15#
title