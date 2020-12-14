LG, PH30N taşınabilir projeksiyon cihazıyla yılbaşı için iddialı
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LG, PH30N taşınabilir projeksiyon cihazıyla yılbaşı için iddialı

14.12.2020 10:01 | Son Güncelleme: 14.12.2020 10:04
LG, PH30N taşınabilir projeksiyon cihazıyla yılbaşı için iddialı

LG Electronics'in (LG) yeni PH30N taşınabilir LED projeksiyon cihazı, yılbaşı tatilinde sevilen filmleri ailece izleme imkanı sunuyor.

LG Electronics'in (LG) yeni PH30N taşınabilir LED projeksiyon cihazı, yılbaşı tatilinde sevilen filmleri ailece izleme imkanı sunuyor.

LG açıklamasına göre, 100 inçlik bir ekranda 720p çözünürlük sunan LG PH30N, 250 ANSI Lümen parlaklığa sahip. Dahili piliyle elektriğe bağlanmadan iki saat film izleme süresi sunan LG CineBeam PH30N'in kablosuz akıllı telefon yansıtma özelliği ile cep telefonundaki filmleri izlemek de mümkün oluyor.

Kompakt tasarımıyla her yere götürülmeyi kolaylaştıran cihaz, evrak çantasında veya el çantasında taşınabiliyor. Öte yandan, ürünün güçlü lazer ışık kaynağı, daha parlak görüntüler sunuyor ve 30 bin saate kadar dayanıyor. Buna göre LG PH30N'de her gün 8 saat video izlenmesi halinde bile LED ışık kaynağı 10 yıl boyunca çalışmasını sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak

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