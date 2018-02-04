Lg, Para Ödemeye Hazır

LG'nin popüler akıllı telefonları, 2016'da cihazların sürekli yeniden başlamaya çalışmasına sebep olan tuhaf bir problemle karşılaşmıştı. Bootloop sorunu, Mart 2017'de G5 ve V10'u kapsayan bir toplu davanın konusu oldu, daha sonra nisan ayında bu davaya G5, V20 ve Nexus 5X de eklendi.

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Android Police'ten gelen yeni bir bilgiye göre LG, şikayetçilere nakit 425 dolar veya yeni bir LG telefonu için 700 dolar kredi önerdi. Bu anlaşma, söylenenlere göre Girard Gibbs kanun firmasının kurduğu anlaşma sitesi üzerinde ortaya çıkmış, ama şu an tüm bilgiler yok olmuş görünüyor.

425 dolar, çoğu nispeten eski LG telefonunu karşılayabilir ve hatta biraz para da artabilir. Kredi ise yepyeni bir V30'u karşılayabilir, ya da bir V30+'nın büyük bölümüne yetebilir.

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Dava sonuçlanmaya yakın da olsa, bootloop sorunundan muzdarip kişiler görünüşe bakılırsa halen toplu davaya katılabiliyorlar. 12 Şubat'tan önce bir iddianın kanıtı formu doldurup göndermeleri gerekiyor. Eski telefonu geri göndermek gerekmiyor.