LG One Quick Share ile ekran paylaşımı güvenli bir hale geliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

LG One Quick Share ile ekran paylaşımı güvenli bir hale geliyor

LG One Quick Share ile ekran paylaşımı güvenli bir hale geliyor
Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi

LG Electronics (LG), profesyonel kullanıcıların sıklıkla kullandığı ekran paylaşımına yeni bir boyut kazandıran LG One Quick Share ile ekran paylaşımını hızlı ve güvenli bir hale getiriyor.

LG Electronics (LG), profesyonel kullanıcıların sıklıkla kullandığı ekran paylaşımına yeni bir boyut kazandıran LG One Quick Share ile ekran paylaşımını hızlı ve güvenli bir hale getiriyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, LG One: Quick Share, kişisel bilgisayarlar için USB tabanlı kablosuz bir ekran paylaşım çözümü.

Kullanıcılar kurulumu ve kullanımı kolay One: Quick Share ile kişisel PC ekranlarını, LG endüstriyel monitörleri ile kolayca paylaşabiliyor.

Kullanımı kolay olan ve tak-çalıştır mantığıyla kurulan One: Quick Share'i eşleştirmek için LG mönitöre bağlanmak yeterli.

Kullanıcıların ilk kurulumda dikkat etmesi gereken tek şey ise kişisel bilgisayarlarına One: Quick Share izleme yazılımını yüklemiş olmak. Sonrasında bu yazılım üzerinden otomatik olarak eşleşen cihazın kullanım sonunda bağlantısını kesmek de kolay. Aynı zamanda bir LG Signage ile toplam 4 adet One: Quick Share cihaz bağlanabiliyor.

Kurulumdan sonra kullanıcılar, One: Quick Share üzerinde bulunan düğmeye farklı şekillerde basarak, PC ekranını kablosuz olarak basitçe paylaşabilir, başkasının ekranına bağlanıp o ekranı görebilir ve LG monitör üzerinde aynı anda 4 adede kadar bilgisayar ekranını görüntüleyebilir.

One: Quick Share PC uygulaması üzerinden uzaktan kumanda olmadan uyumlu model monitörün ses seviyesi, resim modu, otomatik parlaklık gibi varsayılan ayar değerlerini değiştirmek de mümkün.

Ayrıca yönetici ayrıcalıklarına sahip toplantı düzenleyicisi, monitörde paylaşılan ekranları yönetebilir, bölünmüş ekranların sırasını değiştirebilir, ekran paylaşımını durdurabilir veya hatta bağlı ekranlar arasından dilediği ekranı seçebilir.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ziya Selçuk Meral Akşener Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Demet Akalın Fahriye Evcen Erkan Petekkaya
Spor Ali Koç Şenol Güneş Burak Yılmaz Roland Garros Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
LG One Quick Share ile ekran paylaşımı güvenli bir hale geliyor - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.6.2021 19:46:09. #1.14#

title