LG'nin OLED TV Kumarı Şirkete Tarihinin En Karlı Dönemini Yaşatıyor



LG OLED TV Satışları Rekor Getirdi, Şirket Tarihinde Bir İLK!

LG'nin ilk çeyrek rakamlarına göre şirket rekor kazanç açıkladı. OLED TV konusunda Samsung'un bu işi ne kadar ıskaladığının resmi kanıtı.

LG, yılın ilk üç ayı için rekor kazanç açıkladı ve 1,11 trilyon kazanarak (1.03 milyar dolar) 15.12 trilyon won (14.1 milyar $) kar elde etti. Bu şirket tarihindeki en yüksek ilk çeyrek rakamları…

Bu rekor rakamlara ulaşmasından ev eğlence sistemleri bölümünde bu yıl, faaliyet karında gerçekleşen yıllık %76.5'lik bir artış dikkat çekici.

Bu rakamlar büyük ölçüde yüksek kaliteli OLED ve "Süper UHD" LED 4K TV'lerin satışından kaynaklanıyor.

LG'nin en büyük rakibi Samsung uzun ömürlü TV pazarında lider fakat, yüksek kaliteli setlere fazlasıyla odaklanıyor. Ancak gelir daha düşük maliyetli ürünlerde. Her iki şirkette Haziran ayında gerçekleşecek Dünya Kupası nedeniyle TV satışlarında ikinci çeyrekte artışlar bekliyor.

Dünyanın en önemli spor etkinliği neredeyse gelenekselleşen TV artışlarında domino etkisi yaratan en önemli etkinlik durumunda. Buna rağmen LG'nin OLED TV panelleri konusundaki ısrarı ve aldığı riskler, yaptığı yatırımlar; meyvesini fazlasıyla vermeye başlamış görünüyor.

LG OLED TV Satışları Dünya Kupasıyla Daha da Artacak!



LG'nin OLED TV setleri mevcut piyasada, satın alabileceğiniz en iyi ürün olarak kabul ediliyor ve LG Display'in LG ve diğer televizyon şirketleri için OLED panel üretimi konusunda neredeyse tekel durumda.

LG Display, OLED panellere olan talebin "yükselişte" olduğunu ve üretim maliyetlerini düşürmek için yapılan Ar-Ge çabaları sayesinde şirketin daha çok karlı duruma geldiğini söyledi.

Samsung OLED TV üretmiyor, şu anda piyasada yeni MicroLED teknolojisini kullanıyor. QLED TV markası aldında Quantum Dot Teknolojili ürünler satıyor. Şirket, Ocak ayında CES'te "The Wall" adlı dev bir modüler MicroLED TV'yi gösterdi ve bunu Ağustos'tan satmayı planlıyor.

https://www.teknotalk.com/lg-oled-tv-satislari-rekor-getirdi-63480/