Lg Oled Tv Kara Cuma – Black Friday İndirimleri Geliyor

LG Kara Cuma İndirimleri Sunmaya Hazırlanıyor, OLED TV'ler mütevazi indirimler!



LG OLED TV KARA CUMA – Black Friday İNDİRİMLERİ Geliyor. Özellikle LG'nin OLED C8 ve Super UHD SK9000 Serilerinde İndirimler Olacak!

LG, Black Friday için bir dizi TV indirimleri sunuyor ve bu indirimli fiyatlar 1 Aralık'a kadar dünya genelinde geçerli olacak. Özellikle OLED C8 AI ThinQ Serisi TV'lerinde 800 Dolarlık İndirimler Söz konusu olacak. 55 inçlik model 1700 dolar 65 inçlik model 2700 dolar seviyesine getiriyor.

77 inçli daha büyük modeller de ise bu indirimler 2000 Dolara kadar artabiliyor. 7000 Dolarlık fiyat 5000 dolara geriledi.

LG ayrıca Super UHD SK9000 Serisinde de benzer şekilde 900 dolarlık 55-inçlik modeli 600 dolara indiriyor. Şu anda fiyatı 1.300 dolar olan 65-inçlik model ise 900 dolara düşüyor.

Ayrıca LG'nin UHD 4K LED TV'lerinde 2,000 $ 'a kadar tasarruf edebilirsiniz. 75 inçlik model UK6579 serisi 1.400 dolardan 900 dolar düşürken 80 inçlik model 2000 dolar indirimler 2500 dolara satılıyor olacak.

LG Kara Cuma İndirimleri Sunmaya hazır ve liste fiyatları üzerinden ciddi indirimler söz konusu olacak.

Engadget