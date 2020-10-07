LG Oled TV'den 212 Photography Istanbul'a destek
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

LG Oled TV'den 212 Photography Istanbul'a destek

07.10.2020 18:37 | Son Güncelleme: 07.10.2020 18:40
LG Oled TV'den 212 Photography Istanbul'a destek

LG Oled TV, 8-18 Ekim'de İstanbul'da gerçekleştirilecek 212 Photography Istanbul'un bu yılki destekçileri arasında yer alıyor.

LG Oled TV, 8-18 Ekim'de İstanbul'da gerçekleştirilecek 212 Photography Istanbul'un bu yılki destekçileri arasında yer alıyor.

LG'den yapılan açıklamaya göre, bu yıl 3. kez düzenlenecek 212 Photography Istanbul, 8-18 Ekim'de özel bir rota dahilinde 5 farklı mekanda gerçekleştirilecek.

Fotoğrafı evrensel bir dil olarak benimseyen etkinlik, çok sesli, multidisipliner yapısıyla farklı bir tartışma ve buluşma platformu yaratmayı amaçlıyor.

212 Photography Istanbul'un bu yılki destekçileri arasında yer alan LG Oled TV, 10 gün sürecek etkinlik kapsamında Yapı Kredi Bomontiada, Zülfaris Karaköy ve Tekfur Sarayı Müzesi'ne kurulan Galeri Tasarımı OLED ekranlar ile dünyadan ve Türkiye'den önemli birçok sanatçının video eserlerinin ziyaretçilerle buluşmasına olanak sağlayacak.

Verilen bilgiye göre, sanat eserlerinin sunumundan ilham alınarak tasarlanan Galeri Tasarımı LG GX Oled TV, kendinden aydınlatmalı oled piksel teknolojisini yenilikçi ve minimalist bir tarzla sunuyor.

Duvara boşluksuz monte edilebilen ve kullanıcıların TV izlerken dikkatlerini dağıtabilecek her türlü detaydan arındırılmış bir tasarıma sahip GX Oled, 19.9 mm'lik inceliği ile de dikkati çekiyor.

Model aynı zamanda 5 mm genişliğindeki mimimal çerçevesi ile de neredeyse çerçevesiz denilebilecek bir tasarıma sahip bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Melania Hulusi Akar Berat Albayrak Fahrettin Koca Emmanuel Macron
Magazin Cem Özer Cem Yılmaz Şeyma Subaşı Seren Serengil
Spor Falcao Samatta Ozan Tufan Erol Bulut Fırat Aydınus
Daha Fazla Ateş Ekim Adana Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: LG Oled TV'den 212 Photography Istanbul'a destek - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.10.2020 18:59:16. #1.14#
title