LG OLED TV, 212 Photography Istanbul'a desteğini sürdürüyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

LG OLED TV, 212 Photography Istanbul'a desteğini sürdürüyor

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Güncel
LG OLED TV, 212 Photography Istanbul'a desteğini sürdürüyor

LG OLED TV, 11 Ekim'e kadar İstanbul'da 7 farklı mekanda gerçekleştirilecek 212 Photography Istanbul'a geçen yıl olduğu gibi bu yıl da desteğini devam ettiriyor.

İSTANBUL (AA) - LG OLED TV, 11 Ekim'e kadar İstanbul'da 7 farklı mekanda gerçekleştirilecek 212 Photography Istanbul'a geçen yıl olduğu gibi bu yıl da desteğini devam ettiriyor.

LG'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin önde gelen fotoğraf etkinliği 212 Photography Istanbul, 1-11 Ekim'de Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketlerinden Kültür AŞ katkılarıyla Yapı Kredi bomontiada, Akaretler Sıraevler A 37 - 39, Zülfaris Karaköy, Tarihi Hüsrev Kethüda Hamamı, Yeldeğirmeni Sanat, Müze Gazhane ve Kalyon Kültür dahil olmak üzere yedi mekanda ücretsiz olarak sanatseverleri ağırlayacak.

Teknoloji alanındaki liderliği kadar sanata verdiği destekle de tanınan LG Electronics, LG OLED TV'ler ile bir kez daha 212 Photography Istanbul'un destekçileri arasında yer alıyor.

Sanat eserlerinin sunumundan ilham alınarak tasarlanan Galeri Tasarımı LG OLED evo, kendinden aydınlatmalı OLED piksel teknolojisini yenilikçi ve minimalist tarzla sunuyor.

Duvara boşluksuz monte edilebilen ve kullanıcıların TV izlerken dikkatlerini dağıtabilecek her türlü detaydan arındırılmış bir tasarıma sahip ekran, aynı zamanda LG'nin şimdiye kadar ürettiği en iyi OLED TV modeli olma özelliğini taşıyor.

Kutu içerisinden çıkan özel askı aparatı sayesinde duvarla uyum sağlayan OLED evo, 19.9 mm inceliği ve 5 mm genişliğindeki minimal çerçevesi ile ev dekorasyonuyla uyum sağlıyor. Ayrıca bu yıl satışa sunulan yeni Galeri Standı seçeneği ise akıllı kablo yönetimi ve şık tasarımı ile kullanıcıların OLED TV'leri diledikleri yere konumlandırabilmelerini sağlıyor.

TV'de bulunan Galeri Modu özelliği de kullanıcıların TV izlemedikleri anlarda birbirinden değerli sanat eserleri ve fotoğrafları göstererek ekranı bir tabloya dönüştürüyor.

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Son Dakika Haberleri
Türkiye genelinde uygulanan Kovid-19 aşısı 110 milyon dozu geçti

Türkiye genelinde uygulanan Kovid-19 aşısı 110 milyon dozu geçti

 Mikroçip takılan Boji böyle takip ediliyor! İstanbul'u karış karış gezip bir günde 29 durak kullanıyor

Mikroçip takılan Boji böyle takip ediliyor! İstanbul'u karış karış gezip bir günde 29 durak kullanıyor

 MİKROÇİP TAKILAN BOJİ BÖYLE TAKİP EDİLİYOR; BİR GÜNDE 29 DURAK GEZDİ

MİKROÇİP TAKILAN BOJİ BÖYLE TAKİP EDİLİYOR; BİR GÜNDE 29 DURAK GEZDİ
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Oğuzhan Asiltürk Devlet Bahçeli Seyit Torun
Magazin Acun Ilıcalı
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Mehmet Fatih
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: LG OLED TV, 212 Photography Istanbul'a desteğini sürdürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 02.10.2021 12:46:57. #1.11#