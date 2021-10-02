LG OLED TV, 212 Photography Istanbul'a desteğini sürdürüyor

İSTANBUL (AA) - LG OLED TV, 11 Ekim'e kadar İstanbul'da 7 farklı mekanda gerçekleştirilecek 212 Photography Istanbul'a geçen yıl olduğu gibi bu yıl da desteğini devam ettiriyor.

LG'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin önde gelen fotoğraf etkinliği 212 Photography Istanbul, 1-11 Ekim'de Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketlerinden Kültür AŞ katkılarıyla Yapı Kredi bomontiada, Akaretler Sıraevler A 37 - 39, Zülfaris Karaköy, Tarihi Hüsrev Kethüda Hamamı, Yeldeğirmeni Sanat, Müze Gazhane ve Kalyon Kültür dahil olmak üzere yedi mekanda ücretsiz olarak sanatseverleri ağırlayacak.

Teknoloji alanındaki liderliği kadar sanata verdiği destekle de tanınan LG Electronics, LG OLED TV'ler ile bir kez daha 212 Photography Istanbul'un destekçileri arasında yer alıyor.

Sanat eserlerinin sunumundan ilham alınarak tasarlanan Galeri Tasarımı LG OLED evo, kendinden aydınlatmalı OLED piksel teknolojisini yenilikçi ve minimalist tarzla sunuyor.

Duvara boşluksuz monte edilebilen ve kullanıcıların TV izlerken dikkatlerini dağıtabilecek her türlü detaydan arındırılmış bir tasarıma sahip ekran, aynı zamanda LG'nin şimdiye kadar ürettiği en iyi OLED TV modeli olma özelliğini taşıyor.

Kutu içerisinden çıkan özel askı aparatı sayesinde duvarla uyum sağlayan OLED evo, 19.9 mm inceliği ve 5 mm genişliğindeki minimal çerçevesi ile ev dekorasyonuyla uyum sağlıyor. Ayrıca bu yıl satışa sunulan yeni Galeri Standı seçeneği ise akıllı kablo yönetimi ve şık tasarımı ile kullanıcıların OLED TV'leri diledikleri yere konumlandırabilmelerini sağlıyor.

TV'de bulunan Galeri Modu özelliği de kullanıcıların TV izlemedikleri anlarda birbirinden değerli sanat eserleri ve fotoğrafları göstererek ekranı bir tabloya dönüştürüyor.